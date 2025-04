Telefonano dall’ospedale: ‘Possiamo operare suo marito’, ma l’ex operaio Ilva è morto di cancro da due anni

​Un anno dopo il decesso del marito per tumore, una donna riceve una chiamata dall’ospedale per programmare l’intervento.​





Nei giorni scorsi, Cristina, vedova di Antonio, ha ricevuto una telefonata dall’ospedale che l’informava della disponibilità per l’intervento chirurgico del marito. Sorpresa, ha risposto: “Ma quale intervento?”. L’operatore ha chiarito: “Quello per il signor Antonio. Avete risolto?”. La replica di Cristina è stata: “Sì, certo. Mio marito è morto nel 2024”.​

Antonio, ex operaio dell’Ilva di Taranto e padre di due figli, è deceduto all’età di 45 anni a causa di un tumore al duodeno. Era in lista d’attesa per un intervento chirurgico da circa due anni. Quando la moglie è stata contattata per l’operazione, ha pensato inizialmente a uno scherzo, come riportato da TarantoToday.​

La Asl di Taranto ha precisato che la convocazione non è stata emessa da loro, ma da un’altra azienda sanitaria che aveva preso in carico Antonio prima del trasferimento all’Ematologia del Moscati di Taranto. Pertanto, la Asl si è dichiarata estranea alla vicenda.​

Secondo il racconto di Cristina, prima di rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche, il marito era stato trattato dal medico di base con fermenti lattici per alleviare i forti dolori addominali. Nel marzo 2023, Antonio si è sottoposto a un’ecografia addominale, seguita da una Tac, e successivamente si è rivolto a un ematologo che ha confermato la diagnosi di linfoma.​

Lo specialista ha indicato la necessità di una biopsia e l’intervento di un radiologo interventista. A quel punto, la coppia, che aveva già speso circa 2.000 euro per visite e accertamenti specialistici, si è rivolta a un medico a Taranto, l’unico che non ha richiesto compensi, il quale ha deciso di ricoverare Antonio. Il paziente è stato quindi ospedalizzato al Santissima Annunziata e sottoposto a un intervento chirurgico per la biopsia. Dopo due mesi, è arrivata la diagnosi di linfoma non Hodgkin a cellule T. Antonio ha iniziato la chemioterapia, ma dopo un anno è deceduto.​

Due anni dopo, è giunta la possibilità di sottoporsi all’intervento, ma purtroppo era ormai troppo tardi.