Televoto del Grande Fratello: Maxime Mbandà potrebbe essere eliminato, mentre Zeudi Di Palma guida la classifica con il maggior numero di voti

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2025, in chiusura della ventitreesima puntata del Grande Fratello, è stato aperto un nuovo televoto che vede coinvolti ben nove concorrenti: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Maxime Mbandà, Eva Grimaldi, Emanuele Fiori, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.





Questo decidereà quale di loro verrà eliminato nella prossima puntata, lunedì 20 gennaio 2025. Televoto precedente e situazione di Maxime Mbandà Nell’ultima puntata del 16 gennaio, la votazione da casa ha visto al televoto Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbandà. Le due fortunate ragazze durante la serata sono state Amanda e Loup, che si sono aggiudicati l’immunità ricevendo il plauso dal pubblico e sono andati direttamente in finale.

Secondo i dati ripresi da Blasting News, Amanda ha totalizzato il 58,01%, Lorenzo ha chiuso al 30.13%. Maxime e Bernardo si sono dovuti “accontentare” di share di 6,18% e del 5,68%. Le percentuali attuali e le previsioni in chiave eliminazione Secondo i sondaggi attuali effettuati da Angolo delle Notizie, Zeudi Di Palma è la partecipante preferita dal pubblico, in linea con tutto quello che sta dicendo.

Confermato il 28% dei suffragi, seguita da Alfonso D’Apice con il 20% e Javier Martinez al 19%. Percentuali molto basse per Maxime Mbandà, solo l’1%. Eva Grimaldi è al 2%, ed Emanuele Fiori si ferma al 3%. In base a questi dati, sembra che saranno proprio l’ex velino, insieme con Eva e il barman barese, i più a rischio di cya out.

Attenzione però che non si tratta al momento di dati ufficiali, ed è il pubblico che ora e fino alla chiusura del televoto lunedì 20 gennaio in occasione della diretta su canale 5, potrà votare il concorrente che desidera mandare a casa. Le dinamiche di questa edizione del Grande Fratello si fanno sempre più incerta. Un solo voto di differenza al serale potrebbe sempre decidere l’esito finale.