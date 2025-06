Tenta una rapina sul bus con una pistola, ma un papà lo affronta con una roncola: arrestato

Un tentativo di rapina si è verificato ieri mattina a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, quando un uomo ha estratto una pistola a bordo di un autobus e ha minacciato due giovani per ottenere denaro e cellulari. La situazione è degenerata quando il padre di una delle vittime è intervenuto armato di roncola, colpendo il rapinatore. L’aggressore è stato successivamente arrestato dalla polizia, mentre il padre è stato denunciato per il suo intervento violento.





L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, su un autobus diretto alla stazione ferroviaria di Romano di Lombardia. Durante il tragitto, un uomo ha improvvisamente mostrato una pistola, che si è poi rivelata essere una scacciacani priva del tappo rosso di sicurezza. Ha minacciato due ragazzi di origine indiana, chiedendo loro di consegnargli denaro e telefoni. L’autista del bus, resosi conto della situazione di pericolo, ha fermato il mezzo in un piazzale vicino alla stazione, permettendo ai passeggeri di scendere in sicurezza.

In questo momento di caos, uno dei ragazzi è riuscito a contattare il padre tramite telefono, informandolo dell’accaduto. Nel frattempo, altri passeggeri e alcuni passanti hanno avvisato le forze dell’ordine, richiedendo un intervento immediato. La Polizia Locale, già presente nei dintorni per altri controlli, è intervenuta rapidamente sul posto. Poco dopo, anche il padre del ragazzo è arrivato, armato di una roncola, e ha aggredito l’uomo armato.

La polizia, con l’ausilio dei carabinieri, è riuscita a immobilizzare entrambi gli uomini. Il rapinatore, un 47enne con precedenti penali residente a Fontanella, è stato arrestato. Le autorità hanno confermato che l’arma utilizzata era una pistola giocattolo, sebbene priva del tappo rosso che ne indica la non pericolosità. Il padre del giovane, nonostante il suo intento di proteggere il figlio, è stato denunciato per l’uso della roncola.

L’episodio ha suscitato grande scalpore tra i residenti di Romano di Lombardia, che si sono trovati testimoni di una scena inusuale e violenta. Le autorità stanno ora indagando ulteriormente per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e valutare eventuali ulteriori responsabilità. Questo evento ha sollevato domande sulla sicurezza a bordo dei mezzi pubblici e sull’adeguatezza delle risposte di emergenza in situazioni di crisi.

Nonostante il panico iniziale, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito durante l’incidente, grazie alla prontezza dell’autista nel fermare il bus e alla rapida evacuazione dei presenti. Tuttavia, il coinvolgimento del padre del ragazzo con un’arma da taglio ha complicato la situazione, portando a una denuncia che potrebbe avere conseguenze legali significative.

Le forze dell’ordine continuano a raccogliere testimonianze dai passeggeri e da chiunque abbia assistito all’incidente per costruire un quadro più dettagliato degli eventi. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi e spera in una risoluzione che possa garantire maggiore sicurezza in futuro.