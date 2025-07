Tragedia a Cagliari, donna annega dopo essere caduta in una cisterna per l’acqua piovana

Un tragico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di giovedì 24 luglio a Sarroch, un comune situato nella città metropolitana di Cagliari, dove una donna di 84 anni, Fiorenza Sanna, ha perso la vita cadendo in una cisterna interrata per la raccolta dell’acqua piovana nel cortile della propria abitazione. La donna sarebbe scivolata mentre verificava il livello dell’acqua, finendo completamente dentro il pozzo e annegando.





Secondo quanto ricostruito, l’anziana stava controllando da sola il livello dell’acqua nella cisterna quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è precipitata nella struttura interrata, profonda alcuni metri. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, che sono riusciti a estrarla dalla cisterna e hanno tentato di rianimarla, per la donna non c’è stato nulla da fare. Il medico legale giunto sul posto ha confermato che la causa del decesso è stata l’annegamento.

L’incidente ha richiesto anche l’intervento dei Carabinieri della stazione locale di Sarroch, supportati dai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari e dagli esperti della Seconda sezione rilievi del Nucleo investigativo. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non emergono dubbi sulla natura accidentale dell’evento, ma gli accertamenti proseguono per chiarire se la caduta sia stata causata da un malore improvviso o da un inciampo.

Il medico legale ha eseguito un primo esame esterno del corpo, confermando che non vi erano altre ferite oltre a quelle compatibili con l’annegamento. “La morte è avvenuta per annegamento”, ha dichiarato il medico, escludendo la presenza di traumi o segni di violenza. La salma è stata restituita ai familiari per permettere loro di organizzare i funerali.

La tragedia si è consumata in una via centrale di Sarroch, lasciando sgomenta la comunità locale. L’anziana era ben conosciuta nel quartiere e viveva da anni nella casa dove si è verificato il drammatico incidente.

Questo episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati alle cisterne interrate per l’acqua piovana, spesso presenti nelle abitazioni rurali o nei piccoli centri abitati. La manutenzione e il controllo di queste strutture richiedono attenzione e precauzioni adeguate per evitare incidenti simili.

La procura ha deciso di non disporre ulteriori analisi sulla salma, ritenendo sufficienti gli accertamenti già effettuati sul luogo dell’incidente. La famiglia di Fiorenza Sanna potrà dunque procedere con le esequie.

Un dramma che si aggiunge ad altri incidenti domestici simili verificatisi negli ultimi mesi in diverse località italiane. La sicurezza nelle abitazioni, soprattutto per le persone anziane, resta un tema cruciale su cui riflettere e intervenire per prevenire tragedie come quella avvenuta a Sarroch.