Tragedia all’autodromo di Modena, il pilota Luca Sessolo perde la vita durante una gara

Il pilota Luca Sessolo è morto a seguito di un incidente avvenuto durante una gara motociclistica all’autodromo di Modena. Il 42enne si è spento alcuni giorni dopo il ricovero all’ospedale di Baggiovara. I suoi organi sono stati donati.





Luca Sessolo, pilota 42enne di Imperia, è morto in un incidente in pista. Il motociclista è deceduto a seguito di un terribile incidente in gara all’autodromo di Modena, a Marzaglia. Le ferite riportate si sono rivelate fatali.

L’episodio si è verificato domenica scorsa mentre il pilota, a bordo della sua Aprilia, stava partecipando all’edizione 2025 di MotoEstate, manifestazione dedicata alle due ruote. Sessolo era impegnato nella gara del Trofeo Race Attack della Coppa Federazione Motociclistica Italiana (FMI) di velocità.

Dopo aver intrapreso la prima curva, l’uomo ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa sull’asfalto. Nel terribile schianto non sono stati coinvolti altri piloti, ma le condizioni del 42enne sono apparse subito molto gravi.

La gara è stata immediatamente interrotta e i soccorsi sono arrivati subito. Il motociclista è stato trasferito all’ospedale più vicino, quello di Baggiovara. Le sue condizioni, però, sono apparse gravi fin da subito e ogni sforzo si è rivelato vano. Sessolo è deceduto dopo tre giorni di sofferenza in ospedale. Lascia la moglie e la figlia piccola.

Nonostante il decesso del marito, la moglie del motociclista ha voluto ringraziare il personale dell’ospedale che ha seguito da vicino Sessolo: “Desidero esprimere tutta la mia gratitudine per la professionalità, la sensibilità e l’umanità dimostratemi da medici, infermieri e OSS”. In un ultimo gesto di altruismo, i parenti hanno deciso di donare gli organi prima dei funerali.

La Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ha raccontato quanto avvenuto in una nota, esprimendo il cordoglio alla famiglia della vittima: “La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal Presidente Giovanni Copioli, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Sessolo”. Le autorità competenti avranno il compito di indagare e fare chiarezza sulla dinamica e sulle cause dell’incidente.