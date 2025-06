Tragica inversione: Tobias Tappeiner, 24 anni, ex rivale di Jannik Sinner, muore nello schianto contromano in A22

Istruttore di tennis e promessa locale, Tappeiner ha perso la vita dopo aver imboccato contromano l’autostrada del Brennero causando un violento frontale.





Tobias Tappeiner, 24 anni, istruttore di tennis e giocatore del Tennis Club Bolzano in Serie B1, è deceduto in un tragico incidente avvenuto nella prima mattinata di domenica 15 giugno sull’autostrada A22 del Brennero, all’altezza di Bolzano sud. Il giovane ha imboccato contromano la carreggiata sud con la propria Audi A3, scontrandosi frontalmente con la monovolume di una famiglia di Varna che partiva per le vacanze. Tappeiner è morto sul colpo, mentre i cinque occupanti dell’altra vettura – due genitori e tre bambini di 8, 11 e 14 anni – sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita .

Originario di San Paolo di Appiano, frazione di Appiano, Tappeiner risiedeva nei pressi di Bolzano e collaborava nella Scuola di tennis del circolo di via Martin Knoller, dove agiva anche come istruttore, seguendo le orme del padre Mart​in. Allenatore e giocatore, era emerso come uno dei talenti più promettenti del panorama altoatesino .

Fin da giovanissimo, Tappeiner aveva avuto un brillante percorso nei tornei regionali e nazionali, entrando più volte in competizione con Jannik Sinner, oggi top‑player mondiale. Il torneo U12 di Bressanone del 2014 lo vide battere il futuro campione con un netto 7‑6, 6‑3, risultato che segnò una rivalità vissuta anche in trasferte di squadra. Una foto postata nel 2022 lo ritrae al fianco di Sinner: “Sorridente, gentile, con una spicciata ironia. Tobi me lo ricordo così. In campo invece si trasformava: era un leone. Non mollava una palla… per batterlo dovevi avere qualcosa in più” ha dichiarato Stefan Laimer, direttore sportivo del Tc Bolzano .

Secondo la Polizia stradale di Vipiteno, coordinata a Bolzano, l’incidente si è verificato alle 5:20 del 15 giugno, quando l’Audi di Tappeiner ha imboccato l’entrata sul lato sud e, dopo pochi metri, ha deviato contromano verso nord, scontrandosi con la monovolume che procedeva regolarmente sulla corsia opposta . Le indagini sono ancora in corso: si stanno acquisendo filmati delle telecamere e analizzando i segni sull’asfalto per comprendere cosa abbia indotto il giovane a invertire direzione su una strada che frequentava abitualmente .

Il violento impatto ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, sanitari del 112 e personale medico. I genitori e i tre bambini feriti sono stati ricoverati nei nosocomi di Trento, Bressanone e Bolzano, con prognosi delicate ma stazionarie. I tre minori, trasportati al San Maurizio di Bolzano, non risultano in imminente pericolo di vita .

La morte di Tappeiner ha scosso profondamente il mondo tennistico locale e la comunità di Bolzano. In segno di lutto, il circolo di via Martin Knoller e numerosi avversari hanno dedicato al giovane una commemorazione silenziosa. Istruttori, allievi e amici lo ricordano come un ragazzo generoso, appassionato e con un’autentica determinazione in campo. Andrea Capodimonte, suo allenatore, ha raccontato come proprio una settimana prima avessero partecipato insieme a una partita di Serie B in Sardegna, sottolineando la brutalità di una perdita tanto ravvicinata nel tempo .