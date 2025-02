Tragico incidente tra un’auto e un pullman con studenti: conducente deceduta e bus ribaltato

Incidente mortale a Ferrara: un’auto si scontra con un pullman carico di studenti. Una donna di 36 anni perde la vita, diversi feriti tra i passeggeri

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio a Ferrara, precisamente in via Copparo, dove un’automobile ha impattato contro un pullman di linea carico di studenti. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, poco prima della rotatoria con via Raffanello, tra Boara e Corlo. La violenza dello scontro ha portato alla morte dell’automobilista, una donna di 36 anni, mentre diversi passeggeri del pullman hanno riportato ferite.





Le cause del sinistro sono ancora da chiarire. Entrambi i mezzi, dopo l’impatto, sono finiti nelle cunette laterali della carreggiata. L’urto ha distrutto la parte anteriore dell’auto, non lasciando scampo alla donna al volante, nonostante l’apertura dell’airbag. La vettura ha terminato la sua corsa contro un albero, mentre il pullman si è capovolto, finendo nel fosso.

I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento del personale del 118, dei vigili del fuoco e della polizia locale. Anche un elicottero proveniente da Bologna è stato inviato sul luogo dell’incidente, ma ogni tentativo di salvare la donna si è rivelato vano. È stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Feriti tra gli studenti

Diversi passeggeri del pullman, che trasportava studenti di ritorno da scuola, hanno subito contusioni e ferite lievi. Molti di loro hanno avuto bisogno di assistenza per uscire dal mezzo, e alcuni sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Tra i feriti c’è anche una donna incinta, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza e per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari. Secondo una prima analisi della situazione, sembra che l’autobus abbia sbandato nel tentativo di evitare la collisione con l’auto, finendo poi nel fosso e inclinando su un fianco. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima, sottolineando il dolore della comunità per quanto accaduto.

Dichiarazioni ufficiali

Il sindaco ha dichiarato: “A nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima”. Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente, per chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Le autorità locali stanno continuando a raccogliere informazioni e testimonianze per comprendere meglio quanto accaduto. Gli inquirenti stanno esaminando eventuali video delle telecamere di sorveglianza della zona per ottenere un quadro più chiaro della situazione. L’analisi dei dati raccolti sarà fondamentale per stabilire le cause precise dell’incidente e per valutare se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza stradale.

Questo tragico incidente ha scosso la comunità di Ferrara, evidenziando i rischi connessi alla circolazione stradale, soprattutto quando sono coinvolti mezzi pubblici e studenti. La sicurezza sulle strade rimane una priorità per le autorità locali, che stanno lavorando per garantire che eventi simili non si ripetano in futuro. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo difficile momento.