Trovati in casa 58 video di stupri segreti: solo poche vittime sapevano. Chi è Zhenhao Zou

Un tribunale britannico ha inflitto una pena minima di 24 anni a Zhenhao Zou, 28 anni, condannato per aver drogato, violentato e filmato almeno dieci donne tra Regno Unito e Cina tra il 2019 e il 2024 . Tuttavia, le autorità hanno rinvenuto nella sua abitazione 58 video che documentano stupri, segno che potrebbero esserci almeno cinquanta altre vittime rimaste all’oscuro finora . Soltanto tre delle dieci vittime identificate sono note, mentre altre 24 donne si sono presentate dopo l’appello lanciato dalla polizia .





Secondo la ricostruzione giudiziaria, Zou, dottorando in ingegneria meccanica all’University College di Londra, adescava giovani donne, spesso studentesse di origine cinese, tramite app e social come WeChat o Little Red Book . Le invitava a casa con la scusa di studiare o bere qualcosa; una volta lì, le drogate fino ad incoscienza, le stuprava e registrava l’aggressione con videocamere nascoste . In un’abitazione di Elephant and Castle, quartiere di Londra, la polizia ha scoperto sedativi, apparecchi per riprese e oggetti personali delle vittime conservati come “trofei” .

La regina giudice Rosina Cottage lo ha descritto come un giovane “intelligente e manipolatore”, che ha indossato “una maschera affascinante” per nascondere una “campagna di stupri”, dimostrando “nessuna comprensione del significato del consenso” . Il procuratore ha elogiato il coraggio delle vittime, la cui testimonianza è stata cruciale per la condanna .

Le accuse convinte includono 11 capi di imputazione per violenza sessuale, voyeurismo, possesso di materiale pornografico estremo, sequestro e detenzione di droghe a scopo sessuale . Durante il processo, sono emersi almeno 1 664 ore di filmati e milioni di messaggi . Le autorità considerano Zou uno dei predatori sessuali più prolifici nella storia britannica .

Il comandante Kevin Southworth della Metropolitan Police ha dichiarato: “Potrebbe aver attaccato donne in ogni parte del mondo” e incoraggia le eventuali vittime a farsi avanti, promettendo trattamento rispettoso e supporto . L’appello è stato accolto da almeno 24 nuove denunce da parte di donne che sospettano di essere state abusate da Zou .

La polizia ha intensificato l’indagine, analizzando la valanga di prove digitali e multimediali, nella speranza di rintracciare e tutelare ogni vittima possibile . L’invito è esteso a chiunque l’abbia conosciuto, frequentato o incontrato online; la loro collaborazione potrebbe fare la differenza per completare il quadro delle violenze commesse da Zou.