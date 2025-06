Un camper si schianta contro un sottopassaggio a Rivazzurra, distrutto il veicolo e volano bombole di gas in strada. Fortunatamente nessun ferito grave

Un grave incidente è avvenuto nella serata di venerdì a Rivazzurra, frazione di Rimini, quando un camper ha urtato violentemente la parte superiore di un sottopassaggio in via dei Martiri. L’impatto ha causato la distruzione del veicolo e la dispersione di detriti e bombole di gas sulla strada, fortunatamente senza coinvolgere altre persone o mezzi. A bordo del camper viaggiavano un uomo di 56 anni e una donna di 43, entrambi rimasti illesi ma visibilmente scossi dall’accaduto.





Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del camper non avrebbe calcolato correttamente l’altezza del sottopassaggio, finendo per colpire la struttura senza tentare alcuna frenata. L’incidente si è verificato intorno alle 23:30, mentre il veicolo procedeva in direzione monte-mare. L’urto è stato così violento da “aprire il camper come una scatoletta di tonno”, come raccontato da un testimone oculare presente sul posto.

Le immagini dell’accaduto, diffuse dal sito Newsrimini.it, mostrano chiaramente i danni ingenti subiti dal mezzo, ridotto praticamente a un ammasso di rottami. Fortunatamente, al momento dell’incidente non c’erano pedoni o altri veicoli nelle vicinanze, evitando così conseguenze più gravi.

La polizia locale di Rimini è intervenuta immediatamente per mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico, mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure ai due occupanti del camper. Un altro testimone ha riferito che alcune bombole di gas trasportate dal veicolo sono state proiettate sulla strada al momento dell’impatto: “Se fossero esplose, sarebbe stata una tragedia”.

Le autorità stanno indagando per determinare con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire chi fosse alla guida del mezzo al momento dello schianto. Dai primi accertamenti sembra che il conducente fosse l’uomo di 56 anni, che è stato sottoposto all’alcol test di routine. I risultati preliminari indicano un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

I rilievi tecnici sono ancora in corso per chiarire cosa sia successo nei momenti precedenti l’incidente e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il camper è stato dichiarato completamente distrutto a causa dei danni riportati nell’impatto.

L’episodio ha suscitato grande attenzione per la sua dinamica spettacolare e per i potenziali rischi legati alla presenza delle bombole di gas. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere ulteriori testimonianze e analizzare i dati disponibili, al fine di ricostruire con esattezza quanto accaduto.