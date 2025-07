Un medico del 118, il dottor Giovanni Di Tuoro, è deceduto a seguito di un malore improvviso mentre era in servizio. La comunità medica è sotto shock

Un grave lutto ha colpito il settore dell’emergenza sanitaria in Napoli questa mattina. Il dottor Giovanni Di Tuoro, neurochirurgo di 66 anni e professionista stimato, è venuto a mancare dopo aver accusato un malore improvviso durante il suo turno di lavoro presso il SAUT (Soccorso Avanzato con Unità Territoriale) di Pollena Trocchia, nell’Asl Napoli 3 Sud. La notizia della sua scomparsa ha generato profonda commozione tra colleghi e pazienti, lasciando un vuoto significativo nella comunità medica.





Il drammatico episodio si è verificato mentre il medico era impegnato nel suo consueto servizio di emergenza. Dopo essersi sentito male, è stato immediatamente soccorso dai colleghi presenti sul posto, che hanno provveduto a stabilizzarlo e a trasportarlo con urgenza all’Ospedale del Mare, struttura dotata delle attrezzature necessarie per gestire situazioni critiche come quella che lo aveva colpito. Nonostante gli sforzi dei sanitari e la tempestività dell’intervento, il dottor Di Tuoro è deceduto poco prima di essere sottoposto a un intervento chirurgico.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro degli ambienti sanitari, provocando sgomento e dolore tra gli operatori del settore. Il medico era apprezzato per la sua competenza professionale, la dedizione al lavoro e la sua umanità, qualità che lo avevano reso una figura di riferimento per colleghi e pazienti.

L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, presieduta da Manuel Ruggiero, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, definendo la perdita del dottor Di Tuoro un “grave lutto per l’emergenza sanitaria a Napoli”. Nel messaggio si legge: “Un grave lutto ha colpito la sanità campana. È improvvisamente venuto a mancare, pochi istanti fa, il dottor Giovanni Di Tuoro, medico in servizio presso la postazione SAUT 118 di Pollena Trocchia. Il professionista, stimato e benvoluto da colleghi e pazienti, ha accusato un malore mentre era in servizio. Trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, i sanitari del presidio stavano per sottoporlo a un intervento chirurgico, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.”

La comunità medica locale e i colleghi del 118 hanno espresso il proprio dolore per la perdita di un uomo che incarnava i valori fondamentali della professione medica: competenza, dedizione e umanità. Il dottor Di Tuoro, che si avvicinava alla pensione, era considerato un pilastro del servizio sanitario territoriale, sempre pronto ad affrontare le emergenze con professionalità e passione.

Il SAUT di Pollena Trocchia, dove il medico prestava servizio, è una delle strutture chiave dell’Asl Napoli 3 Sud per la gestione delle emergenze. La tragica scomparsa di uno dei suoi membri più esperti evidenzia le difficoltà e i rischi cui sono esposti quotidianamente gli operatori sanitari impegnati in prima linea.

La figura del dottor Giovanni Di Tuoro rimarrà impressa nella memoria di chi lo ha conosciuto come un professionista esemplare e una persona profondamente dedita al benessere altrui. La redazione si unisce al cordoglio della famiglia, dei colleghi e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui o di essere assistiti da lui.

La perdita di un medico come il dottor Di Tuoro non rappresenta solo un lutto personale per chi lo conosceva, ma anche una grave perdita per tutto il sistema sanitario campano. La sua dedizione e competenza rimarranno come esempio per le future generazioni di operatori sanitari.