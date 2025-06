Un neonato di 13 giorni in grave pericolo di vita è stato trasferito d’urgenza da Cagliari a Milano con un volo dell’Aeronautica Militare, accompagnato dai genitori e da un’equipe medica.

Un intervento tempestivo dell’Aeronautica Militare ha permesso di salvare un neonato di appena 13 giorni, in condizioni critiche. Il piccolo, che si trovava presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, necessitava di un trasferimento immediato all’Ospedale di San Donato Milanese a causa di un grave rischio per la sua vita. Per questo motivo, è stato organizzato un volo d’urgenza con un Falcon 900 del 31° Stormo.





L’operazione, classificata come IPV (Imminente Pericolo di Vita), è stata attivata su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. La missione è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce la flotta di Stato e coordina le operazioni in situazioni di emergenza come questa.

Il volo è decollato nella giornata di venerdì, trasportando il piccolo insieme ai suoi genitori e a un’equipe medica specializzata, incaricata di monitorare costantemente le sue condizioni durante il viaggio. Una volta atterrati all’aeroporto di Linate, il neonato è stato immediatamente trasferito in ambulanza presso l’ospedale milanese, dove è stato affidato alle cure dei medici.

L’Aeronautica Militare ha sottolineato che i suoi reparti di volo sono operativi 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per garantire il trasporto urgente di pazienti, organi e personale medico anche in condizioni meteorologiche difficili. Ogni anno vengono effettuate centinaia di ore di volo per rispondere a queste emergenze.

Attualmente non sono disponibili aggiornamenti sullo stato di salute del neonato, ma i genitori sono rimasti al suo fianco durante tutta l’operazione e continuano a essere presenti in ospedale. Il trasferimento si è svolto senza complicazioni grazie alla professionalità dell’equipaggio e al coordinamento tra le diverse istituzioni coinvolte.

Questa operazione dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra enti civili e militari per affrontare situazioni di emergenza sanitaria. La capacità dell’Aeronautica Militare di intervenire rapidamente in casi come questo rappresenta una risorsa fondamentale per il Paese.