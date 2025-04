Un pezzo di carne le va di traverso: 37enne muore soffocata

Una drammatica tragedia si è consumata nella serata di ieri, lunedì 14 aprile, a Ardea, in provincia di Roma, dove una donna di 37 anni ha perso la vita a causa di un soffocamento. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 in un’abitazione situata in via dei Cipressi, durante una cena in famiglia.





Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava mangiando un pezzo di carne quando, improvvisamente, un boccone le è andato di traverso, bloccando le vie respiratorie. La situazione è diventata critica in pochi istanti, costringendo i presenti a contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 per richiedere un intervento immediato.

Il personale sanitario è giunto sul posto con un’ambulanza, ma nonostante i tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato vano. La donna non ha risposto alle manovre di emergenza e per lei non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Dopo l’intervento dei soccorritori, sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo. Gli agenti hanno svolto gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per assicurarsi che non ci fossero ulteriori elementi da chiarire. Le indagini preliminari hanno confermato che si è trattato di un incidente tragico e imprevisto.

Una volta completate le verifiche, la salma della donna è stata riconsegnata ai familiari, permettendo loro di organizzare i funerali e dare l’ultimo saluto alla loro congiunta. La comunità di Ardea si è unita al cordoglio della famiglia, esprimendo vicinanza e solidarietà in un momento così difficile.

Soffocamenti come quello avvenuto in questa circostanza possono accadere in qualsiasi momento e a chiunque, indipendentemente dall’età o dalla salute. È fondamentale prestare attenzione durante i pasti, soprattutto quando si mangiano cibi che possono risultare più difficili da masticare o deglutire. Le tecniche di primo soccorso, come la manovra di Heimlich, possono rivelarsi vitali in situazioni di emergenza e possono fare la differenza tra la vita e la morte.