Un testimone parla e spuntano 21 campi da controllare: il caso Maddie McCann si riapre

Gli investigatori tedeschi dell’FBI hanno avviato ulteriori indagini a seguito di una nuova segnalazione, con l’obiettivo di raccogliere prove decisive contro Christian Brueckner in relazione alla scomparsa di Maddie McCann, avvenuta nel 2007 in Portogallo. Brueckner, attualmente detenuto per un reato di stupro, è da lungo tempo sospettato del rapimento e dell’omicidio della bambina, scomparsa durante una vacanza con i genitori e mai ritrovata. La mancanza di prove concrete potrebbe, tuttavia, portare alla sua scarcerazione in assenza di altri capi d’accusa.





Le autorità hanno pianificato una serie di sopralluoghi che si svolgeranno nell’arco di una settimana su terreni privati, inclusa la vecchia residenza di Brueckner e altri 21 siti, molti dei quali non recintati. Nonostante le precedenti ispezioni, nessuna arma o corpo è stato rinvenuto finora. Le operazioni si concentreranno nei pressi della proprietà di Brueckner a Praia da Luz, con l’intento di scoprire nuove prove sulla scomparsa di Maddie. Questa ricerca rappresenta il primo tentativo dal 2023, anno in cui si tenne un’operazione congiunta tra agenti portoghesi e tedeschi. Un precedente tentativo risale al 2014, quando la polizia britannica condusse scavi a Praia de Luz senza esito.

Nel 2020, la polizia portoghese, coadiuvata dai vigili del fuoco, aveva già esaminato tre pozzi alla ricerca del corpo di Madeleine, ma senza risultati. Questa operazione viene considerata l’ultima possibilità per mantenere Brueckner in carcere, dato che a settembre è previsto il suo rilascio dopo aver scontato una condanna per violenza sessuale. L’uomo era stato assolto lo scorso ottobre e non è più in isolamento poiché sta completando una precedente condanna.

Le autorità non hanno divulgato dettagli specifici riguardo le motivazioni delle nuove operazioni. Si ipotizza che la decisione sia stata presa a seguito di una soffiata da parte di un testimone, anche se il contenuto delle sue dichiarazioni non è stato reso pubblico. La zona era già stata oggetto di indagini 18 anni fa, subito dopo la scomparsa di Maddie, ma senza risultati concreti. Durante queste ricerche verranno impiegati strumenti radar per esplorare il sottosuolo fino a una profondità di circa 4 metri.

Il caso della piccola Maddie McCann continua a suscitare grande interesse mediatico e investigativo. La bambina era scomparsa senza lasciare tracce mentre si trovava in vacanza con la famiglia. La mancanza di progressi significativi nelle indagini ha portato a numerosi tentativi di risolvere il mistero nel corso degli anni. Le nuove operazioni rappresentano un ulteriore sforzo per ottenere giustizia per la famiglia McCann e risolvere uno dei casi più enigmatici degli ultimi decenni.

La collaborazione tra le forze dell’ordine tedesche e portoghesi è stata fondamentale per riaprire le indagini e riconsiderare le prove disponibili. L’utilizzo delle tecnologie avanzate come i radar sotterranei potrebbe fornire nuovi indizi e informazioni cruciali. Tuttavia, il tempo stringe: se entro settembre non emergeranno nuove prove o capi d’accusa, Christian Brueckner potrebbe tornare in libertà.

L’interesse globale per il caso Maddie McCann non si è mai affievolito, con numerosi documentari, libri e articoli che hanno cercato di ricostruire gli eventi e le indagini ad esso legate. Le speranze sono ora riposte in queste nuove ricerche, nella speranza che possano finalmente portare a una svolta decisiva nel caso e fornire risposte alla famiglia della bambina.

In conclusione, le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann continuano a rappresentare una sfida complessa per le autorità coinvolte. La determinazione delle forze dell’ordine tedesche e portoghesi nel cercare giustizia è evidente, ma resta da vedere se queste nuove operazioni porteranno finalmente a risultati concreti e alla chiusura del caso.