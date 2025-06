Un uomo di 34 anni è stato ritrovato sano e salvo su una panchina in un parco di Bresso, dopo essere scomparso per due giorni

Un uomo di 34 anni, che era scomparso da Bresso il 13 giugno, è stato ritrovato in buone condizioni di salute due giorni dopo. La famiglia del giovane, preoccupata per la sua salute, aveva lanciato appelli pubblici e sui social media per ritrovarlo. La scoperta è avvenuta grazie a una pattuglia di polizia locale a cavallo.





La mattina del 15 giugno ha segnato la fine di un periodo di angoscia per la famiglia del 34enne scomparso da Bresso, un comune situato nella Città Metropolitana di Milano. L’uomo, che vive con i suoi familiari, era uscito di casa il 13 giugno senza far ritorno, destando preoccupazione tra i suoi cari, soprattutto a causa dei suoi problemi di salute preesistenti.

I familiari, temendo per la sua sicurezza, avevano lanciato un appello urgente attraverso i social media, chiedendo l’aiuto della comunità per ritrovare il loro caro. L’associazione Penelope, nota per il suo impegno nel ritrovamento di persone scomparse, aveva anche amplificato l’appello della famiglia.

Il 34enne è stato infine localizzato da una pattuglia del nucleo della polizia locale a cavallo. Gli agenti lo hanno trovato seduto su una panchina in una parte appartata del parco di Bresso, un’area difficilmente accessibile con i veicoli. La posizione nascosta della panchina potrebbe spiegare perché l’uomo non era stato notato prima.

Alla vista del giovane, gli agenti hanno immediatamente contattato la sua famiglia, che si è precipitata sul posto per riabbracciarlo. Nonostante le preoccupazioni iniziali, il 34enne è stato trovato in buone condizioni fisiche e non ha avuto bisogno di cure mediche immediate.

La famiglia ha espresso gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito alla ricerca del loro caro. Hanno ringraziato pubblicamente chi ha condiviso gli appelli sui social media, sottolineando quanto la solidarietà collettiva abbia giocato un ruolo cruciale nel ritrovamento: “La vostra solidarietà ha fatto davvero la differenza.”

Il caso ha messo in luce l’importanza delle reti sociali e delle organizzazioni come Penelope nel supportare le famiglie durante situazioni di emergenza come questa. Inoltre, l’intervento tempestivo della polizia locale ha evidenziato l’efficacia delle pattuglie a cavallo in aree difficili da raggiungere con mezzi tradizionali.