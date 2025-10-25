Una donna è in ritardo al suo funerale perché le chiavi del carro funebre sono rimaste chiuse all’interno





Si dice che alcune persone arriveranno in ritardo al proprio funerale e, per una famiglia, questa battuta è diventata incredibilmente reale.





Il funerale di una donna in una piccola città ha preso una piega inaspettata (e sorprendentemente divertente) quando le chiavi del carro funebre sono rimaste accidentalmente chiuse all’interno del veicolo, proprio sulla tomba.



thatginachick su Reddit

La figlia ha condiviso la storia sui social media, pubblicando una foto con la didascalia:

“Oggi l’agenzia di pompe funebri ha accidentalmente chiuso le chiavi nel carro funebre accanto alla tomba di mia madre.”

Invece di lasciare che quel momento rovinasse la giornata, ne ha visto l’aspetto divertente e si è subito affrettata a ringraziare il dipartimento di polizia locale per essere intervenuto in suo soccorso.

“Sebbene degno di una sitcom, è stato solo un lieve fastidio grazie alla polizia locale”, ha osservato. “Sono sinceramente grata alla polizia locale per non aver avuto un’emergenza vera e propria e per essersi presa il tempo di forzare la serratura del carro funebre. Ci sono voluti solo 10 minuti in più, e l’attesa di un fabbro avrebbe potuto durare due ore”.

La figlia ha affermato che gli agenti non si erano mai imbattuti in un carro funebre bloccato prima, ma che lo avevano gestito con cura, il che probabilmente ha spinto l’impresa di pompe funebri a investire in un mazzo di chiavi di riserva.

Ha concluso il suo post con una riflessione perfetta:

“È solo un promemoria del fatto che anche durante la morte, la vita continua ad accadere.”

Pur essendo degno di una sitcom, il breve ritardo ha strappato qualche sorriso a una giornata altrimenti cupa, un gentile promemoria che anche nei momenti di dolore, è giusto ridere. La figlia ha detto che sua madre si sarebbe divertita un mondo.



