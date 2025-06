Una donna ha derubato un anziano al cimitero di Gorla Maggiore, abbracciandolo e strappandogli la collanina. Identificata grazie alle telecamere di sicurezza

Ieri, lunedì 2 giugno, un episodio di truffa ha avuto luogo al cimitero di Gorla Maggiore, in provincia di Varese, dove una donna ha approfittato della vulnerabilità di un anziano per derubarlo. La ladra, avvicinandosi all’uomo, ha finto di conoscerlo, abbracciandolo con l’intento di distrarlo mentre gli strappava la collanina d’oro che portava al collo. Dopo il furto, la donna è fuggita, convinta di essere riuscita a farla franca.





Tuttavia, le telecamere di sicurezza installate nel cimitero hanno catturato l’intera scena. I dispositivi hanno registrato il momento in cui la ladra si è allontanata a bordo della sua auto, permettendo così agli investigatori di risalire rapidamente alla sua identità. Grazie alle immagini, gli agenti sono riusciti a ottenere la targa del veicolo e a rintracciare la donna attraverso i suoi spostamenti.

Il sindaco di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio, ha reso noto l’accaduto, affermando: “Tutte le informazioni verranno trasferite alle forze dell’ordine non appena la famiglia del nostro anziano concittadino deciderà di denunciare il fatto”. La richiesta di denuncia da parte della vittima è fondamentale per avviare le procedure legali contro la ladra.

Il sindaco ha anche colto l’occasione per mettere in guardia i cittadini, in particolare gli anziani, invitandoli a prestare attenzione a possibili truffatori e malintenzionati. Questo episodio non è isolato; infatti, solo pochi mesi fa, un simile furto era avvenuto nello stesso cimitero, dove le telecamere comunali avevano già permesso di identificare e rintracciare due ladri che avevano rubato una borsa da un’auto parcheggiata.

La modalità di operare della ladra, che ha sfruttato un gesto di apparente affetto per compiere il furto, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti di Gorla Maggiore. L’episodio ha evidenziato come le persone anziane possano essere particolarmente vulnerabili a questo tipo di truffe, dove la fiducia viene utilizzata come strumento per perpetrare il crimine.

Le autorità locali stanno intensificando i controlli e la sorveglianza nelle aree pubbliche, in particolare nei luoghi frequentati da anziani, come i cimiteri e i parchi. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di furto. Il sindaco Zappamiglio ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, affinché ogni atto di delinquenza venga prontamente segnalato.

Inoltre, il comune sta valutando l’installazione di ulteriori telecamere di sorveglianza in altre aree sensibili della città, per migliorare la sicurezza pubblica e dissuadere i potenziali malintenzionati. La sicurezza degli anziani e di tutti i cittadini è una priorità per l’amministrazione comunale.

Il caso di Gorla Maggiore si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione riguardo ai furti e alle truffe che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. Le autorità stanno lavorando per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rimanere vigili e di adottare comportamenti cauti, specialmente in situazioni in cui potrebbero essere facilmente ingannati.

Mentre l’indagine prosegue e si attende la denuncia da parte della vittima, la comunità di Gorla Maggiore si unisce nel condannare l’atto di furto e nel richiamare l’attenzione sulla necessità di proteggere i più deboli. Gli anziani, in particolare, devono essere informati sui rischi e sulle modalità di truffa più comuni, affinché possano difendersi meglio e non cadere nelle trappole tese da malintenzionati.