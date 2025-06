Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso Denisa Maria Adas e un’altra donna, Ana Maria Andrei, abbandonando entrambi i corpi nello stesso luogo

Vasile Frumuzache, l’uomo che ha ammesso di aver ucciso Denisa Maria Adas, ha rivelato durante l’interrogatorio di aver commesso un altro omicidio prima di quello della trentenne. Frumuzache ha confessato di aver assassinato Ana Maria Andrei, anch’essa escort, abbandonando il suo corpo nello stesso campo a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, dove è stato rinvenuto il cadavere di Adas. L’auto di Andrei è stata trovata dai carabinieri presso l’abitazione di Frumuzache, portando a un approfondimento delle indagini.





Durante l’interrogatorio, Frumuzache ha spiegato il suo gesto: “Ha provato a scappare e l’ho accoltellata”. La donna risultava scomparsa dal primo agosto 2024 e, secondo quanto emerso, anche lei lavorava come escort. La confessione ha sollevato interrogativi sul modus operandi dell’assassino e sulla sequenza di eventi che ha portato ai due delitti.

Frumuzache, una guardia giurata, ha confessato di aver ucciso Denisa Maria Adas in un contesto di ricatto. “Mi ha chiesto 10mila euro – ha dichiarato durante l’interrogatorio – Avrebbe detto a mia moglie del nostro incontro”. Questo elemento ha portato gli inquirenti a considerare il movente del delitto e a indagare ulteriormente sulla vita di Adas e sulla sua relazione con Frumuzache.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato che il corpo di Ana Maria Andrei è stato abbandonato nello stesso campo in cui è stato trovato Adas. Le autorità hanno scoperto ulteriori resti umani durante le ispezioni, i quali non appartengono a Adas, suggerendo che potrebbero esserci altre vittime collegate a Frumuzache. Questo sviluppo ha aperto nuove piste per gli investigatori, i quali ora stanno esplorando la possibilità che l’uomo possa essere coinvolto in altri crimini.

La confessione di Frumuzache è stata accolta con shock dalla comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle donne che lavorano nel settore del sesso. La brutalità dei delitti ha messo in luce la vulnerabilità di queste donne e la necessità di un sistema di protezione più efficace.

In seguito alla confessione, i carabinieri hanno intensificato le indagini per raccogliere ulteriori prove e testimonianze. La scoperta di resti umani aggiuntivi ha complicato ulteriormente il caso, portando a interrogativi su quanti altri omicidi potrebbero essere attribuiti a Frumuzache. Gli investigatori stanno analizzando i collegamenti tra i vari casi e cercando di ricostruire il profilo dell’assassino.

Il caso di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, evidenziando le problematiche legate alla violenza di genere e alla sicurezza delle donne. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di affrontare queste questioni in modo serio e di garantire che le vittime ricevano il supporto necessario.