Antonella Clerici ferma il programma in diretta per un ricordo commosso

Durante la trasmissione È sempre mezzogiorno la conduttrice ha rivolto un pensiero affettuoso alla madre del collaboratore scomparso





Durante la trasmissione È sempre mezzogiorno la conduttrice ha rivolto un pensiero affettuoso alla madre del collaboratore scomparso





Nel corso della trasmissione È sempre mezzogiorno del 5 novembre, la conduttrice Antonella Clerici ha bloccato la scaletta della diretta televisiva per un messaggio di profonda emozione. Proprio accanto allo spazio di Fulvio Marino, un istante prima di iniziare la dimostrazione di una ricetta, la presentatrice ha voluto pronunciare parole pubbliche di grande affetto. L’omaggio corale era indirizzato a un soggetto colpito da una grave tragedia che nei mesi scorsi aveva segnato profondamente tutto il gruppo di lavoro.

Il destinatario del commosso messaggio è la memoria di Dimitri Tollini, autore televisivo venuto a mancare nel corso dello scorso mese di luglio dopo una malattia breve e aggressiva che non gli ha lasciato scampo. La ricorrenza del compleanno della madre del professionista, di nome Isa, ha spinto il volto noto della rete a intervenire microfono alla mano per fare sentire la vicinanza dell’intera squadra. La conduttrice ha espresso la certezza che, nonostante l’assenza fisica, il giovane rimanga stabilmente nel cuore di chi ha condiviso con lui il percorso professionale e umano negli anni trascorsi dietro le quinte del piccolo schermo.

Nel corso del suo intervento pubblico, la presentatrice ha voluto rassicurare l’affranta genitrice, sottolineando con fermezza che la donna non verrà lasciata sola in questo giorno particolare e che il ricordo del figlio non è affatto svanito con la sua prematura scomparsa. Questo momento di raccoglimento nello studio televisivo si inserisce in un contesto di costante ricordo che la stessa Clerici aveva già manifestato in passato attraverso messaggi di addio pubblicati sui propri canali social subito dopo la tragica notizia del decesso avvenuto in estate.

La nota conduttrice ha deciso di compiere questo gesto pubblico proprio in coincidenza con la ricorrenza del compleanno di Isa, cercando di colmare simbolicamente un vuoto pesantissimo e di fare sentire tutto il supporto morale della squadra di lavoro. Le parole pronunciate in diretta hanno evidenziato una vicinanza sincera e profonda, ribadendo che il giovane autore televisivo continua a vivere stabilmente nei pensieri di chi lo ha amato e stimato profondamente durante gli anni trascorsi insieme ed è

La padrona di casa ha scelto di condividere pubblicamente questo momento di forte intensità emotiva, consapevole che la madre stesse seguendo la trasmissione da casa e potesse così cogliere l’abbraccio virtuale e collettivo del gruppo. Nonostante la grandissima commozione e le difficoltà evidenti nel mantenere la consueta serenità professionale, il volto noto della rete ha voluto mandare un segnale inequivocabile di affetto incondizionato, confermando che i legami veri non si spezzano nemmeno davanti alla morte improvvisa e dolorosa di un amico insostituibile.

La scomparsa di Tollini ha lasciato un vuoto incolmabile tra i colleghi e gli addetti ai lavori, spingendo più volte la Clerici a riflettere pubblicamente sul valore della vita e sull’importanza cruciale della sensibilizzazione e del sostegno alla ricerca scientifica contro i tumori. La conduttrice ha trasformato parte del proprio dolore personale in un impegno attivo per informare il pubblico, ricordando come la lotta contro queste gravi patologie riguardi l’intera collettività. La trasmissione è poi ripresa regolarmente con i consueti spazi culinari, mantenendo tuttavia il segno di un legame umano che supera i confini del semplice impegno lavorativo quotidiano.



