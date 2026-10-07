Come finisce The Palace: trama, cast e spiegazione del finale





come finisce The Palace: scopriamo la trama, il cast e gli eventi conclusivi, distinguendo i fatti del film dalla loro interpretazione.





Come finisce The Palace è una domanda che molti spettatori si pongono dopo aver visto il film di Roman Polanski, uscito nelle sale nel 2023. Ambientata tra le montagne svizzere, la pellicola unisce satira sociale e commedia nera raccontando le folli 24 ore che precedono il nuovo millennio in uno degli hotel più esclusivi d’Europa. Tra intrighi, capricci, disastri e colpi di scena, il racconto si dipana attraverso i destini intrecciati di una folla di personaggi eccentrici provenienti da tutto il mondo.

‘The Palace’: trama del film

L’azione si svolge quasi interamente all’interno del Palace Hotel di Gstaad, tra le mura di un edificio carico di storia e lusso, in cui fervono i preparativi per una festa di Capodanno che vuole essere memorabile. Al centro dell’organizzazione di questo evento c’è Hansueli Kopf, impeccabile direttore dell’albergo, determinato a mantenere ordine e discrezione tra gli innumerevoli capricci dei suoi facoltosi ospiti. Il film si sviluppa attraverso episodi che mettono in scena, con spirito corrosivo, l’ossessione per la ricchezza, i giochi di potere e la paura del cambiamento all’alba del nuovo millennio.

I principali ospiti dell’hotel

Attorno a Hansueli orbitano personaggi ben delineati, ognuno con le proprie stravaganze:

Bongo , ex attore pornografico in declino, nostalgico dei tempi passati e in cerca di riconoscimento.

, ex attore pornografico in declino, nostalgico dei tempi passati e in cerca di riconoscimento. Il dottor Lima , chirurgo plastico rinomato, la cui moglie è colpita da Alzheimer.

, chirurgo plastico rinomato, la cui moglie è colpita da Alzheimer. La marchesa de la Valle , nobile anziana che riversa il proprio affetto sul suo viziato cagnolino, più che sugli esseri umani.

, nobile anziana che riversa il proprio affetto sul suo viziato cagnolino, più che sugli esseri umani. Arthur William Dallas III , magnate novantenne giunto per festeggiare il primo anniversario di matrimonio con la giovane e ingenua Magnolia , di settant’anni più giovane.

, magnate novantenne giunto per festeggiare il primo anniversario di matrimonio con la giovane e ingenua , di settant’anni più giovane. Bill Crush , uomo d’affari dalla fortuna traballante, deciso a riscattarsi economicamente sfruttando l’imminente Millennium Bug.

, uomo d’affari dalla fortuna traballante, deciso a riscattarsi economicamente sfruttando l’imminente Millennium Bug. Caspar Tell, banchiere dalla personalità repressa, il cui sogno di una vita agiata si intreccia alle trame di Bill Crush.

Nel mezzo dei giri di valzer del personale dell’albergo e delle richieste assurde degli ospiti, l’atmosfera si complica con l’arrivo di un gruppo di enigmatici russi guidati da Anton, che porta con sé valigie dal contenuto segreto, destinate alla cassaforte dell’hotel. Il passaggio politico storico tra Yeltsin e Putin, trasmesso in diretta TV, aumenta ulteriormente la tensione e il clima di incertezza.

Tra equivoci, paure e colpi di scena

La notte di San Silvestro è scandita da una sequenza di equivoci e incidenti:

Bongo si rompe il naso durante una sciata e finisce tra le mani del dottor Lima.

La marchesa, in ansia per la presunta fine del mondo e per i parassiti del suo cane, incrocia le sue stravaganze con quelle di un idraulico chiamato per un guasto nell’hotel.

Bill Crush organizza una complicata operazione finanziaria, sperando di lucrare sul caos mediatico del Millennium Bug, coinvolgendo Caspar Tell con la promessa di una grande somma.

Un uomo ceco si presenta come figlio segreto di Bill Crush, gettando il businessman nel panico più totale e costringendo Hansueli a escogitare stratagemmi per tenere la sua famiglia lontana dai riflettori.

La relazione tra l’anziano Dallas e la giovane Magnolia viene messa in discussione dal personale e dagli ospiti, fino a un imprevisto fatale.

Come finisce The Palace: finale e svolgimenti cruciali

La domanda “come finisce The Palace” trova risposta nei minuti concitati che precedono e seguono lo scoccare della mezzanotte. I nodi vengono al pettine per tanti dei protagonisti:

Morte di Dallas: durante un incontro sessuale con Magnolia, Dallas muore all’improvviso. Magnolia, consapevole che potrà ereditare la sua ingente fortuna solo se il matrimonio dura almeno un anno (cioè dalla mezzanotte), si affida a Hansueli per rinviare l’annuncio del decesso.

durante un incontro sessuale con Magnolia, Dallas muore all’improvviso. Magnolia, consapevole che potrà ereditare la sua ingente fortuna solo se il matrimonio dura almeno un anno (cioè dalla mezzanotte), si affida a Hansueli per rinviare l’annuncio del decesso. Il piano di Bill Crush: l’imprenditore fallisce clamorosamente il tentativo di arricchirsi grazie alle complicità di Tell; quest’ultimo, dopo aver assunto in modo involontario marijuana offerta da alcune ragazze russe, si lascia andare a spese folli in champagne mentre i fondi promessi non esistono ancora. Quando Crush si accorge del pesante debito sul conto e della scomparsa del suo complice, va in panico e viene colto da un attacco di cuore. Sarà Hansueli, insieme al presunto figlio ceco, a soccorrerlo.

l’imprenditore fallisce clamorosamente il tentativo di arricchirsi grazie alle complicità di Tell; quest’ultimo, dopo aver assunto in modo involontario marijuana offerta da alcune ragazze russe, si lascia andare a spese folli in champagne mentre i fondi promessi non esistono ancora. Quando Crush si accorge del pesante debito sul conto e della scomparsa del suo complice, va in panico e viene colto da un attacco di cuore. Sarà Hansueli, insieme al presunto figlio ceco, a soccorrerlo. Il denaro russo e la cassaforte: Anton e l’ambasciatore russo, informati dell’impossibilità di riportare a casa le valigie dopo il cambio politico in patria (con Putin al potere dal 1° gennaio), decidono di dividersi il contenuto della cassaforte. Ma, a causa di una distrazione fatale, Anton chiude per errore l’ambasciatore all’interno della stanza blindata, lasciandolo intrappolato insieme all’unica chiave.

Anton e l’ambasciatore russo, informati dell’impossibilità di riportare a casa le valigie dopo il cambio politico in patria (con Putin al potere dal 1° gennaio), decidono di dividersi il contenuto della cassaforte. Ma, a causa di una distrazione fatale, Anton chiude per errore l’ambasciatore all’interno della stanza blindata, lasciandolo intrappolato insieme all’unica chiave. La scelta di Hansueli: esausto, dopo aver tentato di risolvere ogni problema in una giornata impossibile, il direttore si tira indietro di fronte all’ennesima richiesta d’aiuto e invita Anton a cavarsela da solo. È la sua forma di ribellione, ma anche di sopravvivenza, in una situazione che ormai ha perso ogni controllo.

La festa si chiude, quindi, in modo caotico e amaro: le ambizioni degli ospiti si sgretolano tra imprevisti e brutali colpi della sorte, in un microcosmo che riflette le debolezze e le contraddizioni dell’alta società.

Spiegazione del finale di ‘The Palace’

Il significato del finale di The Palace va oltre la pura successione di eventi. Il regista Roman Polanski costruisce una parabola caustica sugli eccessi e i vizi dell’élite mondiale alla vigilia del 2000, sottolineando come l’avidità, la smania di controllo e l’illusione di onnipotenza conducano spesso al disfacimento personale e collettivo.

La morte di Dallas, che avrebbe dovuto essere la consacrazione di una favola d’amore e ricchezza, si trasforma in una corsa disperata all’eredità. Magnolia, con lucida ingordigia, pensa solo a mantenere il suo status; Hansueli, travolto da problemi altrui e da un caos ingestibile, <>, scegliendo per una volta di non essere il risolutore universale.

Bill Crush si trova a pagare il conto per la sua spregiudicatezza, così come Tell, che, assaporando i piaceri del denaro prima ancora di averlo guadagnato, consuma un paradosso al centro del capitalismo sfrenato. Anche il grottesco incidente nella cassaforte sottolinea l’impreparazione e la precarietà di un sistema sociale convinto di poter controllare tutto, persino il destino del denaro sporco.

Alla domanda ‘come finisce The Palace’ si può dunque rispondere che il film si chiude lasciando i personaggi, e attraverso loro la società che rappresentano, in balia delle proprie contraddizioni: il Millennio si apre senza alcuna redenzione o morale definitiva, ma con un senso di incompiutezza, tipico della commedia umana. Nessuno ottiene davvero ciò che desidera e sullo sfondo resta la sensazione che la vera eredità del passato sia un senso di vuoto e smarrimento, nonostante il lusso e la ricchezza esibiti.

Il cast e i personaggi di ‘The Palace’

Hansueli Kopf (Oliver Masucci): il direttore dell’hotel, equilibrato, pragmatico ma costantemente sotto pressione.

(Oliver Masucci): il direttore dell’hotel, equilibrato, pragmatico ma costantemente sotto pressione. Marchesa Constance Rose Marie de La Valle (Fanny Ardant): eccentrica, ossessionata dal suo cane.

(Fanny Ardant): eccentrica, ossessionata dal suo cane. Arthur William Dallas III (John Cleese): il magnate anziano, simbolo della vecchia finanza e delle sue contraddizioni.

(John Cleese): il magnate anziano, simbolo della vecchia finanza e delle sue contraddizioni. Magnolia (Bronwyn James): la giovane moglie, ingenua ma non del tutto innocente.

(Bronwyn James): la giovane moglie, ingenua ma non del tutto innocente. Dottor Lima (Joaquim de Almeida): chirurgo abile, uomo ormai schiacciato dalla malattia della moglie.

(Joaquim de Almeida): chirurgo abile, uomo ormai schiacciato dalla malattia della moglie. Bongo (Luca Barbareschi): ex star decaduta, emblema di chi rincorre un passato irripetibile.

(Luca Barbareschi): ex star decaduta, emblema di chi rincorre un passato irripetibile. Bill Crush (Mickey Rourke): l’uomo d’affari disperato, disposto a tutto per la ricchezza.

(Mickey Rourke): l’uomo d’affari disperato, disposto a tutto per la ricchezza. Caspar Tell (Milan Peschel): il banchiere represso e facilmente corruttibile.

(Milan Peschel): il banchiere represso e facilmente corruttibile. Tonino (Fortunato Cerlino): membro dello staff, testimone silenzioso delle follie dei “grandi”.

(Fortunato Cerlino): membro dello staff, testimone silenzioso delle follie dei “grandi”. Anton (Alexander Petrov): rappresentante di un mondo che cambia, tra opportunismo e cinismo.

Considerazioni su come finisce The Palace

Il film si chiude tra le macerie morali e materiali di un Capodanno che avrebbe dovuto segnare l’inizio di un’epoca radiosa. Lo sguardo satirico abbraccia non solo i singoli destini degli ospiti e del personale ma anche una riflessione amara su chi, nella civiltà occidentale, vive al riparo da ogni responsabilità credendo che il denaro giustifichi e risolva tutto. L’esito ironico, paradossale e incompleto del finale di The Palace conferma come, sul limite di ogni grande svolta storica, le miserie dei potenti e dei ricchi finiscano per restare sempre uguali a se stesse. Dalle disavventure del gruppo russo al dramma di un’eredità sospesa, dalle velleità di un nuovo inizio all’impossibilità di cambiare davvero, il film lascia in sospeso domanda e risposta: come finisce The Palace? Forse è proprio la mancanza di una vera chiusura, l’impossibilità di tirare le somme, il senso ultimo di questa satira feroce sul nostro tempo.

Scopri la trama, il cast e il finale del film ‘The Palace’, ambientato durante il Capodanno del 1999 in un lussuoso hotel svizzero.

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