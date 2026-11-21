



La scomparsa del giornalista è confermata: le informazioni sulle cure e il ricordo di Maurizio Landini trovano riscontro negli approfondimenti pubblicati il 21 novembre.





Corrado Augias è morto nelle prime ore del 20 novembre: la notizia è stata confermata dall’ANSA. A riferire degli ultimi giorni e della rinuncia alle cure oncologiche è stata la figlia Natalia, giornalista e corrispondente Rai a Londra, in un colloquio con Paolo Conti del Corriere della Sera. Augias, ha raccontato, era cosciente che gli restasse poco tempo e il suo stato di salute si era aggravato, ma conservava lucidità e fermezza. Le informazioni emerse in seguito confermano quindi la sua scomparsa, che il testo precedente lasciava invece in dubbio.

La malattia, ha raccontato Natalia, era presente da oltre due decenni, ma la famiglia ne rimase all’oscuro per gran parte di quel periodo. Solo Daniela Pasti, la moglie, ne era informata; secondo la figlia, il silenzio era stato scelto per risparmiare agli altri l’allarme. Con l’età e il peggioramento delle condizioni complessive, affrontare le cure contro il tumore diventò più difficile. Augias optò quindi per l’assistenza palliativa e per alleviare il dolore. Natalia ha presentato la sospensione dei trattamenti come una decisione presa con piena lucidità e condivisa in famiglia, nel colloquio pubblicato dal Corriere della Sera.

La figlia ha ricordato anche la vicinanza dei tre nipoti, Marco, David e Micol. David, che insegna a Oxford, è rientrato a Roma per stare accanto al nonno. Natalia ha parlato inoltre del libro scritto insieme al padre per Einaudi, L’uomo che inventò la politica – Inchiesta su Machiavelli, che per entrambi fu anche un’occasione per passare tempo insieme. Tra i temi affrontati nel volume, ha indicato le questioni etiche legate al potere politico, ai suoi limiti e alla ragion di Stato. Il ricordo familiare comprende le conversazioni con i nipoti e l’ironia di Augias.

Nel corso della mobilitazione romana del 20 novembre, Maurizio Landini ha aperto il comizio dello sciopero generale rendendo omaggio a Corrado Augias con un applauso. Il leader della Cgil ha ricordato l’impegno del giornalista a favore della democrazia e ha affermato di sentirlo idealmente tra i manifestanti. Questo contesto, assente nella prima ricostruzione, è stato chiarito dalle verifiche successive. La camera ardente è stata allestita il 21 novembre nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio. La famiglia ha scelto funerali privati; per il 28 novembre è stato annunciato all’Auditorium Parco della Musica un memoriale musicale al quale prenderà parte Nicola Piovani.



