



A Fanpage il conduttore parla della vita privata, del debutto teatrale e del futuro a Temptation Island





Filippo Bisciglia ha raccontato a Fanpage che la sua più recente relazione sentimentale è terminata. Alla domanda sulla presenza di una donna nella sua vita, il conduttore ha risposto di essere libero e di non avere più una compagna. La frequentazione, che aveva descritto come importante e della quale aveva parlato anche a Verissimo, si è dunque conclusa. L’intervista affronta anche il lavoro in televisione e il debutto teatrale con Prima della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti, spettacolo in cui Bisciglia porta in scena aspetti della propria esperienza, dopo anni trascorsi a raccontare le vicende delle coppie di Temptation Island.

Lo spettacolo rappresenta una novità professionale, ma non un addio alla televisione. Nell’intervista Bisciglia dice di voler provare anche un game show, senza però lasciare Temptation Island. A suo avviso il legame con il programma resta importante; inoltre precisa di non essersi mai sentito minacciato dalla possibilità di essere sostituito, pur non ritenendosi insostituibile. La questione era emersa nel 2020, quando Mediaset propose due edizioni del reality e affidò quella autunnale ad Alessia Marcuzzi. In quei mesi circolarono voci su un possibile avvicendamento voluto da Maria De Filippi; Bisciglia afferma di non aver temuto di perdere il posto.

Bisciglia, nato a Roma, entrò nel mondo televisivo nel 2006 partecipando, a 27 anni, al Grande Fratello. Ripensando ai vent’anni trascorsi, riconosce la propria maturazione, ma dice di avere mantenuto la spontaneità che lo distingueva all’inizio. Da oltre Dieci anni è alla guida di Temptation Island, trasmissione divenuta uno dei suoi impegni professionali più importanti. Ricorda inoltre il 2020, quando il reality fu realizzato in due edizioni e Marcuzzi condusse quella autunnale. Secondo quanto riferito nel testo, gli avvenimenti posteriori non diedero seguito all’ipotesi che De Filippi volesse assegnare stabilmente il programma a un’altra persona.

Il nuovo impegno è il one man show Prima della Prima – Il mio viaggio nei sentimenti, che ha debuttato il 13 novembre al Teatro Alfieri di Torino. Le date del 13 e 14 novembre erano state annunciate come appuntamenti torinesi; un approfondimento ANSA indica anche il 15 novembre per la tappa al Teatro Alfieri. Lo spettacolo è prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment & FdF GAT e diretto da Siddhartha Prestinari. La vicenda si svolge nel camerino prima dell’ingresso in scena e alterna ricordi, preparativi, musica e momenti personali. Ivan Lazzara firma la direzione musicale; le coreografie sono di Ilir Shaqiri. Bisciglia ha detto che il progetto gli permette di raccontarsi in modo più personale.

Dopo molti anni trascorsi insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono separati. Lei ha poi intrapreso una relazione con Stefano Russo. Raccontando a Verissimo la rottura, Bisciglia aveva riconosciuto di aver commesso infedeltà nel corso della loro storia e precisato che Camassa lo aveva perdonato. Non attribuisce tuttavia ai tradimenti la fine del rapporto: la passione iniziale, a suo dire, aveva lasciato spazio a una vicinanza simile a quella tra fratello e sorella. Aveva inoltre spiegato che fu Pamela a decidere di interrompere la relazione, un gesto di cui ha riconosciuto la determinazione.

La nuova storia sentimentale di Bisciglia, della quale aveva parlato di recente, è quindi finita, ma l’intervista non fornisce dettagli sulla durata o sulle circostanze della rottura. Sul piano professionale, il conduttore non esclude di misurarsi con un quiz, purché questo non comporti l’abbandono di Temptation Island. La sua partecipazione al Grande Fratello nel 2006 resta il punto di partenza della carriera ricordata nel colloquio. Ora il teatro aggiunge un’esperienza diversa: al posto delle storie delle coppie del reality, lo spettacolo presenta episodi e aspetti della vita dell’artista. Bisciglia continua così a lavorare in televisione e porta in scena un racconto personale, mentre si definisce nuovamente single.



