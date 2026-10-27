Incidente tra tre auto nella galleria di Cernobbio, feriti e traffico bloccato

Un violento incidente stradale avvenuto nella mattinata ha provocato momenti di grande apprensione e la chiusura della galleria di Cernobbio.





Un violento incidente stradale avvenuto nella mattinata ha provocato momenti di grande apprensione e la chiusura della galleria di Cernobbio.





Un violento incidente stradale ha provocato momenti di grande apprensione nella mattinata di martedì ventisette ottobre. Tre automobili sono rimaste coinvolte in uno schianto che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori e delle forze dell’ordine. La situazione è apparsa particolarmente delicata fin dai primi istanti, soprattutto per le condizioni di una donna rimasta bloccata all’interno di uno dei veicoli. Per consentire le operazioni di emergenza è stato necessario interrompere completamente la circolazione, con pesanti conseguenze per gli automobilisti in transito.

L’allarme è arrivato alla centrale operativa intorno alle ore dieci e trentasei, quando è stata segnalata la presenza di più mezzi coinvolti in un incidente. Secondo le prime informazioni comunicate da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbero tre le persone interessate dallo schianto. Tra queste figurano una donna di sessantotto anni e un uomo di settanta. La richiesta di aiuto ha fatto scattare rapidamente la macchina dei soccorsi, mentre sul luogo dell’accaduto si è resa necessaria anche la presenza dei vigili del fuoco.

Le operazioni si sono concentrate soprattutto su una delle automobili, all’interno della quale una donna era rimasta intrappolata dopo l’impatto. I soccorritori hanno dovuto lavorare per consentirle di uscire dall’abitacolo in sicurezza, mentre gli altri operatori si occupavano delle persone coinvolte e delle condizioni dei veicoli. La gravità della situazione ha imposto anche provvedimenti immediati per la viabilità. Il tratto interessato è stato infatti completamente interdetto al traffico, così da permettere agli uomini impegnati nell’intervento di operare senza ulteriori rischi.

L’incidente si è verificato in Lombardia, lungo la statale Regina, precisamente all’interno della galleria di Cernobbio, in provincia di Como. Si tratta di un collegamento importante per gli spostamenti lungo il territorio del lago di Como, dove un’interruzione della circolazione può provocare rapidamente disagi e rallentamenti. Lo scontro tra le tre automobili ha determinato la chiusura del tunnel, rendendo impossibile il normale passaggio dei veicoli durante le operazioni di emergenza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Como, che hanno provveduto a liberare la donna rimasta bloccata nell’abitacolo e a mettere in sicurezza le automobili incidentate. Un intervento particolarmente delicato, considerando anche il luogo in cui si è verificato lo schianto. All’interno di una galleria, infatti, gli spazi disponibili per i soccorsi sono più limitati e diventa fondamentale evitare ulteriori situazioni di pericolo. Una volta raggiunta la donna, i soccorritori hanno potuto completare le operazioni necessarie per affidarla alle cure del personale sanitario.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, due delle persone coinvolte sono state accompagnate all’ospedale Sant’Anna di Como per ricevere le cure e gli accertamenti necessari. Una terza persona, invece, è stata assistita direttamente sul luogo dell’incidente. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche dei feriti né sull’eventuale gravità delle lesioni riportate. Resta dunque da chiarire il quadro sanitario complessivo delle persone rimaste coinvolte nello scontro.

La chiusura della galleria di Cernobbio ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la statale Regina. Il blocco totale è stato disposto per consentire l’assistenza alle persone ferite, la rimozione delle situazioni di pericolo e la messa in sicurezza della carreggiata. La presenza di tre automobili incidentate ha richiesto grande attenzione da parte delle squadre intervenute sul posto.

La dinamica dell’incidente rimane infatti ancora da chiarire. Saranno le verifiche delle forze dell’ordine a stabilire come le tre vetture siano entrate in collisione e quali circostanze abbiano determinato l’impatto. Non sono state comunicate, per il momento, informazioni su eventuali responsabilità. L’episodio ha comunque provocato una mattinata di forti disagi e preoccupazione, con i soccorsi impegnati a lungo per assistere le persone coinvolte e garantire la sicurezza del tratto stradale.



