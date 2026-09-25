Italia-Belgio stasera in tv e streaming gratis: orario, canale Rai e telecronisti





Italia-Belgio apre il cammino degli Azzurri nella Nations League 2026-2027: calcio d’inizio alle 20:45, con diretta in chiaro su Rai 1 e streaming su RaiPlay.





Venerdì 25 settembre prende il via il percorso dell’Italia nella Nations League 2026-2027. Gli Azzurri debuttano nel torneo affrontando il Belgio, in una sfida particolarmente attesa che rappresenta il primo appuntamento della nuova edizione della competizione internazionale.

La partita si disputa allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio fissato per le 20:45. Per gli appassionati sarà possibile seguire l’incontro gratuitamente in televisione: Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1.

Italia-Belgio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La programmazione televisiva dedicata a Italia-Belgio di Nations League inizierà qualche minuto prima del fischio d’inizio. Rai 1 si collegherà con lo Stadio Olimpico indicativamente dalle 20:35, subito dopo l’edizione serale del TG1.

Il calcio d’inizio è previsto alle 20:45. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, una delle voci storiche della Nazionale sulla televisione pubblica. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà l’ex calciatore Lele Adani.

A bordocampo sarà presente Tiziana Alla, incaricata di seguire da vicino la sfida e di raccogliere le dichiarazioni e le prime reazioni dei protagonisti al termine dell’incontro.

La Rai dedicherà spazio anche al pre e al post partita. La conduzione sarà affidata ad Alessandro Antinelli, affiancato in studio dall’ex allenatore Andrea Stramaccioni, chiamato ad analizzare i principali temi tattici e tecnici della gara.

Chi non potrà essere davanti al televisore avrà comunque la possibilità di vedere Italia-Belgio in streaming. La partita sarà infatti disponibile in diretta attraverso RaiPlay, utilizzabile da smartphone, tablet, computer e dispositivi compatibili.

L’incontro rappresenta il primo dei numerosi appuntamenti ravvicinati che attendono la Nazionale. Dopo il Belgio, infatti, il calendario prevede altri confronti importanti in un girone nel quale figurano anche Turchia e Francia.

Per l’Italia sarà quindi fondamentale partire con il piede giusto, soprattutto considerando il livello delle avversarie inserite nello stesso raggruppamento.

Italia-Belgio, quando vedere la differita su Sky

Oltre alla diretta in chiaro proposta dalla Rai, Italia-Belgio sarà disponibile anche su Sky, ma in differita.

La partita è prevista nel palinsesto di Sky Sport Calcio, canale 202 della piattaforma satellitare, a partire indicativamente dalla mezzanotte. In questo caso la telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con Beppe Bergomi al commento tecnico.

La differita sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, permettendo agli abbonati di recuperare l’incontro attraverso i dispositivi supportati dal servizio.

L’appuntamento principale rimane comunque quello delle 20:45 di venerdì 25 settembre. Per vedere Italia-Belgio in diretta tv sarà sufficiente sintonizzarsi su Rai 1, mentre per la visione online sarà disponibile RaiPlay.

Una serata importante per la Nazionale, chiamata immediatamente a misurarsi con un avversario di livello come il Belgio e a conquistare i primi punti della nuova Nations League 2026-2027.

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