Jasmine Carrisi chi è: età, figli, fidanzato, dove vive e carriera





Scopri la biografia completa di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, tra vita privata e percorso professionale.





Jasmine Carrisi chi è: ecco le informazioni disponibili sulla sua biografia, la vita privata e il percorso professionale.

Jasmine Carrisi chi è: biografia e vita privata

Jasmine Carrisi è una cantante e attrice italiana, nota innanzitutto come figlia di Al Bano Carrisi, celebre cantante, e di Loredana Lecciso, showgirl e personaggio televisivo. Nel corso degli anni ha costruito un percorso artistico personale, avvicinandosi sia al mondo della musica che a quello della recitazione e della televisione, guadagnandosi progressivamente uno spazio da protagonista nelle principali produzioni italiane.

Identità e nascita

Jasmine Carrisi nasce a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Alcune fonti indicano come data di nascita il 15 giugno 2001, mentre altre riportano il 14 giugno 2001[1]. È la primogenita della coppia composta da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Jasmine cresce in una famiglia numerosa e allargata: oltre al fratello minore Al Bano Jr., detto Bido, ha infatti diversi fratellastri e sorellastre. Dal lato paterno, Jasmine è sorellastra di Yari, Cristel, Romina Jr. e Ylenia, nati dal precedente matrimonio di Al Bano con Romina Power. Dal lato materno ha una sorellastra, Brigitta, nata dalla precedente relazione di Loredana Lecciso con Fabio Cazzato. Questo contesto familiare ampio e sfaccettato ha contribuito alla formazione di Jasmine come persona e come artista, rendendola particolarmente sensibile alle dinamiche relazionali e familiari.

Età e altezza

Jasmine Carrisi è attualmente venticinquenne (alla data del 2026). La sua altezza è di circa 1,66 metri. Questi dettagli sono spesso oggetto di curiosità da parte del pubblico e dei media, data la popolarità della giovane artista anche nel mondo dei social.

Famiglia e relazioni

Il rapporto di Jasmine con la famiglia è sempre stato intenso, soprattutto con il fratello Bido, al quale si sente molto legata. La sua capacità di mantenere rapporti distesi e sereni con tutti i membri della famiglia allargata è stata sottolineata in diverse occasioni, mostrando una grande maturità nel gestire le dinamiche familiari complesse generate dalla notorietà dei genitori e dai diversi rami parentali.

Dal punto di vista sentimentale, Jasmine ha spesso suscitato l’interesse della stampa rosa. In passato le sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, e una relazione con Alessandro Greco. Tuttavia, nel 2026 Jasmine conferma pubblicamente di essere innamorata di un ragazzo di nome Aitam, di origini marocchine e più giovane di un anno rispetto a lei[2]. Ha dichiarato di averlo presentato ai genitori, ricevendo la loro approvazione, e di vivere questa relazione con profondo entusiasmo e serenità.

Residenza

Jasmine trascorre l’infanzia nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco, luogo simbolo per la famiglia Carrisi. Dopo aver concluso la scuola superiore, decide di trasferirsi a Milano per intraprendere gli studi universitari in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa. Il trasferimento nella metropoli lombarda le ha permesso di avvicinarsi maggiormente all’ambiente artistico e musicale, creandosi nuove opportunità nel panorama dello spettacolo.

Carriera

L’esordio di Jasmine Carrisi nel mondo dello spettacolo avviene nel 2018, quando interpreta Isabella d’Aragona nel film storico “La dama e l’ermellino”. Questo ruolo segna la sua prima esperienza importante come attrice e le offre visibilità anche sul fronte cinematografico. Nello stesso anno, Jasmine partecipa assieme al padre alla Mostra del Cinema di Venezia, sfilando sul red carpet e suscitando interesse nei media per il suo stile elegante e la sua presenza scenica.

Esperienze musicali

Nel 2020 Jasmine si affaccia al mondo della musica: pubblica il suo primo singolo, “Ego”, con cui debutta come cantante. Il brano attira l’attenzione della critica e del pubblico, permettendole di affermare il proprio stile personale. In seguito aggiunge altri tasselli alla propria discografia con i singoli “Calamite”, “Fragola”, “Superlove” e “Cercami”, esplorando sonorità pop e urban e dimostrando una progressiva maturazione artistica[3]. Una delle collaborazioni più rilevanti è quella con il rapper Clementino, che conferma Jasmine come giovane artista promettente nella scena musicale italiana attuale.

Televisione e programmi

Jasmine consolida la propria presenza televisiva partecipando ad alcuni tra i principali programmi di intrattenimento italiani. Nel 2020 prende parte a “The Voice Senior”, programma musicale di Rai 1, nel quale riveste il ruolo di coach accanto al padre Al Bano. L’esperienza è seguita da milioni di spettatori e consolida ulteriormente la popolarità della giovane artista. Nel corso degli anni entra a far parte anche del cast di “Il Cantante Mascherato”, accrescendone ulteriormente la visibilità.

Jasmine prosegue poi con la partecipazione a “Battiti Live”, noto appuntamento musicale estivo, offrendo un’esibizione che conferma il suo talento come interprete dal vivo. Successivamente prende parte anche al reality show “The Couple”. Nel 2026 Jasmine viene scelta tra i concorrenti di “Tale e Quale Show”, programma di successo condotto da Carlo Conti, ponendosi nuovamente al centro dell’attenzione mediatica.

Curiosità

Jasmine ha raccontato in più occasioni di aver subito episodi di bullismo durante l’infanzia, legati soprattutto alla notorietà dei suoi genitori. Ha spiegato che la sua adolescenza è stata segnata dal peso della popolarità familiare, che l’ha resa però più forte e resiliente.

È spesso vittima di critiche sui social riguardo al suo aspetto fisico. Nonostante ciò ha sempre affrontato le polemiche con maturità, dichiarando pubblicamente di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica e sottolineando l’importanza dell’accettazione di sé.

Jasmine è molto attiva su Instagram, piattaforma dove condivide sia momenti privati che professionali con un seguito superiore ai 100.000 follower, tra i quali figurano fan della musica, curiosi e sostenitori del percorso artistico della giovane Carrisi.

Per comprendere Jasmine Carrisi chi è, è utile ricostruire le tappe principali del suo percorso professionale e personale, distinguendo i fatti confermati dalle notizie non documentate.

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