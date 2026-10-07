Adriano Celentano, l’uomo che sostiene di essere suo figlio rompe il silenzio sulla causa





La vicenda giudiziaria che coinvolge Adriano Celentano e Antonio Maria Segatori, l’uomo che afferma di essere suo figlio biologico, si riporta sotto i riflettori dopo un lungo periodo di latenza e interrogativi irrisolti. Antonio Maria Segatori, oggi 55enne, ha intrapreso una procedura legale presso il Tribunale di Milano per ottenere il riconoscimento ufficiale della sua paternità, rivendicando un legame di sangue con il celebre cantante.





Questo caso si trascina da decenni, con le sue origini che risalgono agli anni Settanta. Già nel 1975 il Tribunale di Roma si era trovato a esaminare una questione simile legata alla presunta paternità, ma allora il procedimento si era concluso con un’archiviazione senza un verdetto definitivo. Oggi, dopo quasi cinquant’anni, Segatori cerca una soluzione attraverso gli strumenti della giustizia, spinto non tanto da motivazioni economiche, quanto dal desiderio di scoprire la propria identità biologica.

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La richiesta di riconoscimento della paternità biologica ad Adriano Celentano

Il procedimento giudiziario, instaurato davanti al Tribunale di Milano, vede Antonio Maria Segatori contrapporsi direttamente ad Adriano Celentano. Quest’ultimo ha sempre negato ogni legame biologico con Segatori. Nella prima udienza, svoltasi a luglio in modalità telematica a causa delle restrizioni legate alla pandemia, Segatori ha avuto un contatto visivo virtuale con il cantante. In quell’occasione, l’uomo ha manifestato ai suoi legali Manuela Maccaroni e Pierpaolo Salinetti le emozioni complesse provate: nonostante la contesa legale, egli ha riconosciuto in Celentano la figura paterna che ha sempre cercato.

Per sostenere la propria posizione, Antonio Maria si è avvalso di diverse testimonianze. Ben dodici persone si sono dichiarate pronte a confermare la sua versione riguardo alla presunta paternità. Un elemento centrale della causa è rappresentato anche da un test del DNA, eseguito in maniera privata, che ha sollevato dubbi sulla paternità dell’uomo che lo ha cresciuto legalmente. In questo esame genetico, il confronto tra il patrimonio genetico di Segatori e quello di una sua sorella materna segnala la condivisione del solo legame materno, mettendo in discussione l’identità del padre biologico reale.

Parallelamente alla causa presso il Tribunale di Milano, Antonio Maria ha attivato un procedimento giudiziario a Tivoli volto al disconoscimento di paternità nei confronti di Sandro Segatori, il padre legale che lo ha allevato e che aveva sposato sua madre quando Antonio Maria aveva cinque anni.

Il percorso giudiziario e le prospettive future della causa

Dopo la prima udienza, il processo ha subito un rinvio: il nuovo appuntamento è fissato per ottobre presso il Tribunale di Milano. Antonio Maria Segatori ha espresso incertezza sulle motivazioni di questo slittamento, ipotizzando che il giudice possa optare per l’esecuzione di un test del DNA ufficiale, differente da quello privato già presentato in aula, al fine di acquisire prove scientifiche più attendibili e contestate da entrambi i soggetti coinvolti.

Adriano Celentano ha affidato da tempo la gestione della propria difesa all’avvocata Giulia Bongiorno. Il cantante ha definito la richiesta di Segatori come una “speculazione” e ha espresso una leggera ironia sul tema attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, ribadendo la sua completa estraneità rispetto alla presunta paternità biologica.

La portata del procedimento va oltre la semplice successione familiare, coinvolgendo temi delicati quali l’identità personale e il riconoscimento sociale. Il risultato del processo potrebbe mettere fine a un mistero che perdura da quasi cinquant’anni, offrendo ad Antonio Maria Segatori la possibilità di svelare una verità che fino ad oggi è rimasta nascosta.

Il 12 ottobre rappresenta una data fondamentale che potrebbe segnare il prosieguo o la conclusione dell’iter giudiziario. Quel giorno potrebbero essere disposti nuovi accertamenti, come test del DNA condotti da laboratori ufficiali, oppure si potrebbero definire altre fasi significative del procedimento. Nonostante le incertezze, Antonio Maria resta fermamente determinato a “chiamare papà” Adriano Celentano, mentre quest’ultimo continua a difendersi con decisione attraverso i suoi legali.

Questa nuova fase della vicenda apre un capitolo importante, in cui la decisione del Tribunale di Milano, basata su evidenze scientifiche e testimonianze, potrebbe fornire una risposta concreta a uno dei dibattiti familiari più discussi nella cultura popolare italiana.

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