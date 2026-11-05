Lite Pierluigi Diaco e Alberto Matano fuori dagli studi Rai





Spuntano nuovi dettagli sul confronto avvenuto anni fa tra i due conduttori televisivi





Le reti sociali e i giornali hanno recentemente discusso animatamente riguardo al programma BellaMa’, nello specifico per l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani caratterizzata da stili giudicati troppo incalzanti da parte di taluni commentatori. Per tale motivo, il giornalista Gabriele Parpiglia ha deciso di divulgare nuovi dettagli del passato, riportando alla luce un episodio vecchio di sei anni che coinvolge direttamente pure Alberto Matano. Stando al resoconto di Parpiglia, nel luglio del 2020 ci fu un alterco verbale piuttosto acceso tra Diaco e Matano all’esterno degli uffici Rai, contraddicendo le versioni fornite dai protagonisti stessi all’epoca.

Nel corso del mese di luglio del 2020, il paparazzo Alan Fiordelmondo aveva diffuso la notizia di un alterco furioso avvenuto fuori dagli uffici dell’azienda televisiva di Stato. In quella circostanza, le indiscrezioni sostenevano che Diaco avesse rivolto accuse e critiche al collega, ritenendolo responsabile dell’estromissione di Lorella Cuccarini dal programma La Vita in Diretta. Diaco aveva prontamente replicato smentendo la presenza di urla o scenate plateali, pur ammettendo di aver avuto un colloquio per esprimere in modo educato il proprio disappunto per la gestione della vicenda che aveva riguardato la conduttrice.

Poche settimane dopo l’episodio, Alberto Matano decise di intervenire personalmente in pubblico per bollare quella segnalazione come una clamorosa bufala mediatica, ammettendo di aver avuto un colloquio con il collega ma negando con forza il verificarsi di qualsiasi scontro verbale o atteggiamento minaccioso, mentre il dibattito continuava a infuriare sui social network e sui principali portali di informazione televisiva, alimentando curiosità e supposizioni sulla natura dei rapporti tra i vari conduttori e opinionisti che animano quotidianamente i palinsesti delle reti nazionali, confermando come il mondo dello spettacolo sia costantemente esposto all’attenzione morbosa di fan e osservatori desiderosi di conoscere ogni minimo dettaglio sulla Vita privata e professionale dei personaggi famosi, le cui azioni vengono regolarmente scrutate, analizzate e commentate da giornalisti di cronaca rosa e fotografi specializzati nel documentare retroscena, liti, riappacificazioni e retroscena inediti legati agli studi televisivi e alle sedi delle principali aziende di broadcasting del nostro Paese, creando così un flusso continuo di notizie e polemiche capace di rinnovarsi continuamente nel corso degli anni attraverso dichiarazioni, smentite ufficiali e nuove rivelazioni in grado di riaprire vecchi casi giudiziari e mediatici.

I nuovi particolari diffusi da Gabriele Parpiglia gettano ulteriori luci inedite su quel lasso di tempo. Il giornalista ha precisato che lo scontro fu autentico e caratterizzato da vocaboli pesanti. In aggiunta, Parpiglia ha condiviso di essere stato protagonista di una lite giudiziaria susseguente, scoppiata a causa di un cinguettio di Diaco considerato allusivo sui presunti responsabili della diffusione dello scoop sull’alterco. Il contesto spinse Parpiglia a denunciare giudizialmente il conduttore televisivo, facendosi affiancare dal proprio avvocato la mattina successiva ai fatti.

La situazione legale trovò una conclusione definitiva nel momento in cui una figura terza, rimasta anonima, trasmise le scuse ufficiali da parte di Diaco, inducendo così il giornalista a cancellare formalmente la querela depositata in precedenza. Questa complessa sequenza di vicende accadute nel passato ritorna oggi prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica, alimentando ulteriori e accese discussioni sulle dinamiche che regolano quotidianamente il mondo della televisione italiana.



