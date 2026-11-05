Dopo il caso a BellaMa’ per l’intervista ad Alberto Ravagnani, arrivano le denunce contro Pierluigi Diaco





La trasmissione condotta su Rai2 finisce al centro del dibattito mediatico e istituzionale per le domande intime poste all’ospite





Un confronto televisivo trasmesso su Rai2 ha innescato una vasta ondata di polemiche e reazioni istituzionali nel mondo dell’informazione. Al centro delle critiche si trovano le modalità di conduzione adottate da Pierluigi Diaco durante la conversazione con Alberto Ravagnani all’interno del programma BellaMa’. Numerosi osservatori e addetti ai lavori hanno contestato la scelta di affrontare argomenti di natura personale e intima, evidenziando il disagio mostrato dall’ospite in studio e il mancato rispetto della sua riservatezza. Gli organismi di rappresentanza sindacale e interna hanno diffuso una presa di posizione formale per esprimere vicinanza a Ravagnani.

Il Comitato di redazione del daytime Rai, insieme alla Commissione Pari Opportunità Rai e alla Commissione Pari Opportunità Usigrai, ha sottolineato l’importanza dei principi deontologici che regolano la professione giornalistica. La nota congiunta ha rimarcato la necessità di tutelare la dignità delle persone ed evitare la spettacolarizzazione degli aspetti privati. In questo clima di tensione, il giornalista Fabio Giuffrida ha presentato un esposto formale al Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti contro il conduttore, dichiarando che altri colleghi avrebbero intrapreso iniziative analoghe. L’esposto solleva questioni relative ai limiti professionali e al danno d’immagine arrecato alla categoria.

Le prese di posizione non si sono limitate agli organismi sindacali ma hanno coinvolto anche il settore dello spettacolo. Milly Carlucci e lo staff della trasmissione Ballando con le Stelle hanno manifestato sostegno a Ravagnani attraverso una nota ufficiale. Nel frattempo, il dibattito si è arricchito di pareri differenti tra i commentatori televisivi. Giuseppe Candela ha puntato il dito contro la gestione del servizio pubblico, criticando i vertici politici e aziendali per la mancanza di provvedimenti o scuse pubbliche. Al contrario, Federica Frangi ha difeso pubblicamente l’operato di Pierluigi Diaco, mentre Massimo Falcioni ha circoscritto le proprie perplessità esclusivamente ai toni e ai modi utilizzati durante il colloquio, senza metterne in dubbio la legittimità tematica.

Dal punto di vista istituzionale e disciplinare la situazione rimane del tutto aperta, sebbene la trasmissione dell esposto non rappresenti ancora l avvio formale di un procedimento e non significhi la constatazione di alcuna responsabilità specifica. Rimane inoltre da comprendere se i vertici aziendali prenderanno in considerazione l eventualità di introdurre provvedimenti interni nei confronti del presentatore televisivo, mentre continuano a registrarsi costantemente diverse attestazioni di vicinanza e solidarietà espresse da parte di numerosi colleghi e commentatori del settore.

La forte contrapposizione sorta all interno del panorama televisivo ha visto protagonisti numerosi commentatori e professionisti dell informazione i quali hanno assunto posizioni nettamente contrapposte riguardo alla condotta tenuta dal presentatore durante il discusso colloquio con il giovane ospite in studio. Da un lato vi sono personalità che difendono apertamente le scelte editoriali e le modalità adottate dal professionista mentre dall altro emergono voci fortemente critiche che stigmatizzano il metodo utilizzato nel trattare tematiche di carattere privato e riservato all interno di una trasmissione del servizio pubblico.

Gli esperti del settore continuano a seguire con molta attenzione l evoluzione della complessa situazione per comprendere se gli organismi preposti decideranno di avviare ulteriori verifiche ufficiali nei prossimi giorni per chiarire ogni aspetto legato alla vicenda

Nel frattempo il dibattito si arricchisce continuamente di nuove opinioni e valutazioni critiche, alimentando la discussione pubblica attorno ai confini della deontologia professionale e al rispetto della sensibilità degli ospiti all interno dei programmi televisivi trasmessi dal servizio pubblico radiotelevisivo italiano su tutte le reti nazionali. Questa situazione complessa dimostra come determinati comportamenti possano sollevare interrogativi profondi sulla qualità dell offerta mediatica e sulla necessità di tutelare sempre la dignità delle persone coinvolte in contesti di Intervista intima e personale all interno della televisione generalista attuale italiana odierna



