Lotto e SuperEnalotto giovedì 8 ottobre 2026: estrazioni, numeri e risultati Keyword: Lotto SuperEnalotto 8 ottobre 2026 Data: 8 ottobre 2026. Questo articolo riporta in modo chiaro e…





Lotto e SuperEnalotto giovedì 8 ottobre 2026: estrazioni, numeri e risultati

Keyword: Lotto SuperEnalotto 8 ottobre 2026





Data: 8 ottobre 2026. Questo articolo riporta in modo chiaro e verificato lo stato delle estrazioni previste per oggi — giovedì 8 ottobre 2026 — e contiene le informazioni ufficiali disponibili al momento della pubblicazione. Vengono segnalati esclusivamente il calendario delle estrazioni e i risultati effettivamente pubblicati: non sono presenti numeri inventati né anticipazioni non verificate.

Situazione delle estrazioni del 8 ottobre 2026

Le estrazioni del SuperEnalotto e del Gioco del Lotto sono programmate per la serata di giovedì 8 ottobre 2026: tuttavia, al momento della redazione di questo pezzo i risultati ufficiali relativi ai concorsi del 8 ottobre non risultano ancora pubblicati sui bollettini ufficiali. La pagina di archivio del SuperEnalotto registra il concorso n. 161 del giorno 8 ottobre 2026 come “in programmazione”, quindi in attesa dell’estrazione e della pubblicazione dei numeri vincenti.

Analogamente, per il Gioco del Lotto la documentazione ufficiale e i bollettini indicano la prossima estrazione programmata per giovedì 8 ottobre 2026; i numeri relativi a questa data saranno resi disponibili a seguito dell’effettuazione dell’estrazione serale. Per il Lotto è possibile consultare il bollettino ufficiale dedicato alle estrazioni e al 10eLotto (sezione bollettino ufficiale). (lotto-italia.it)

Orari e calendario: quando vengono effettuate le estrazioni

Le estrazioni del SuperEnalotto avvengono con cadenza stabilita durante la settimana; dall’archivio ufficiale risultano previste regolarmente il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato, con pubblicazione dei risultati dopo l’estrazione serale (solitamente intorno alle ore 20:00). Per giovedì 8 ottobre 2026 la programmazione conferma il concorso in calendario.

Per il Gioco del Lotto (ruote tradizionali e 10eLotto serale) le estrazioni ordinarie si tengono nei giorni stabiliti dal calendario ufficiale e la pubblicazione del bollettino avviene al termine delle operazioni di estrazione; la normativa e il calendario di riferimento sono disponibili presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Anche per il Lotto l’orario serale tipico delle estrazioni è intorno alle 20:00, salvo diverse comunicazioni ufficiali. (adm.gov.it)

Risultati disponibili (contestualizzazione con l’ultima estrazione pubblicata)

Dal punto di vista pratico, se stai cercando numeri e quote vincenti: al momento i risultati ufficiali più recenti disponibili sono relativi ai concorsi antecedenti al giorno 8 ottobre. In particolare, l’ultima estrazione del SuperEnalotto pubblicata è il concorso n. 160 del 6 ottobre 2026; la combinazione vincente di quel concorso è stata 22, 32, 34, 70, 74, 77 (Numero Jolly 30; Numero SuperStar 14). Questi dati sono già registrati negli archivi ufficiali e nelle comunicazioni successive all’estrazione del 6 ottobre.

Per il Gioco del Lotto, il bollettino ufficiale e i siti autorizzati mettono a disposizione i numeri relativi all’estrazione precedente (6 ottobre 2026) e pubblicheranno i numeri del 8 ottobre non appena terminata l’estrazione serale e completate le procedure di controllo e pubblicazione del bollettino ufficiale.

Cosa significa “in programmazione” e perché non pubblicare numeri in anticipo

La dicitura “in programmazione” nei calendari ufficiali indica che il concorso è pianificato nel calendario (data e ora fissate), ma che l’estrazione e la successiva pubblicazione dei numeri non sono ancora avvenute. Le operazioni di estrazione sono pubbliche e soggette a controlli e certificazioni; per questo motivo i bollettini ufficiali vengono aggiornati solamente dopo il completamento dell’operazione serale e delle procedure previste dall’Autorità.

Come verificare i risultati ufficiali del Lotto e del SuperEnalotto

Per controllare i risultati ufficiali del Lotto e del SuperEnalotto del giorno 8 ottobre 2026 segui questi passaggi sintetici: verifica il bollettino ufficiale del Gioco del Lotto (sezione bollettino/estratti) e la pagina ufficiale delle estrazioni del SuperEnalotto; entrambe le risorse pubblicano la combinazione vincente, i numeri Jolly/SuperStar quando previsti, e le informazioni sulle eventuali vincite e quote. Le pubblicazioni ufficiali sono la fonte di riferimento per la verifica delle schedine e per ogni adempimento relativo alle vincite.

Note pratiche per i giocatori

– Conserva sempre lo scontrino di gioco: è il documento valido per la richiesta di riscossione.

– Le vincite vanno riscosse secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa e dalle concessionarie autorizzate.

– Per la verifica immediata, dopo le 20:00 del giorno di estrazione è possibile consultare il bollettino ufficiale o i canali ufficiali di diretta; siti informativi e servizi autorizzati aggiornano i risultati pochi minuti dopo l’estrazione, ma il bollettino ufficiale resta il riferimento definitivo.

In sintesi: per giovedì 8 ottobre 2026 sono previste le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto, ma i numeri vincenti relativi a questa data non risultano ancora pubblicati al momento della stesura di questo articolo; l’archivio ufficiale del SuperEnalotto indica il concorso n. 161 del 08/10/2026 come “in programmazione”, mentre per il Lotto il bollettino ufficiale pubblicherà i risultati al termine dell’estrazione serale. Per consultare i numeri ufficiali e le eventuali quote, fare riferimento al bollettino ufficiale e alla pagina delle estrazioni del SuperEnalotto.

Articolo redatto e verificato per la data 8 ottobre 2026. Controlla i bollettini ufficiali dopo le 20:00 per i risultati definitivi del Lotto e del SuperEnalotto del giorno.

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