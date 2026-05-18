Mario Cipollini di nuovo in ospedale per un’operazione al cuore: “Avverto i benefici, battito cardiaco più regolare”





Mario Cipollini è stato recentemente sottoposto a un intervento chirurgico nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, finalizzato a correggere la frequenza cardiaca, una questione che lo ha afflitto in passato. Questo nuovo intervento si è reso necessario dopo che nel 2025 gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo a causa di problemi cardiaci. Subito dopo l’operazione, Cipollini ha voluto tranquillizzare i suoi numerosi sostenitori attraverso i social media, esprimendo gratitudine verso il team medico e ai fan per il loro affetto. “Utilizzo questo mezzo per ringraziare pubblicamente tutta l’equipe medica e voi per l’affetto. Sento già i benefici del post intervento”, ha dichiarato.





Con il suo caratteristico sorriso e la determinazione che lo ha sempre contraddistinto, Cipollini ha immediatamente condiviso un video messaggio poco dopo essersi risvegliato dall’anestesia. Nel filmato, ha spiegato che l’operazione era necessaria per ripristinare la funzionalità “elettrica” del cuore, come aveva anticipato nei giorni precedenti. Questo intervento segue quello dello scorso novembre, quando gli è stato installato il defibrillatore sottocutaneo. In merito a quella decisione, Cipollini aveva affermato: “Contro la mia volontà, perché io non volevo mi si mettesse nulla addosso”, aggiungendo che alla fine era stato convinto della necessità dell’intervento.

La nuova operazione è stata motivata da complicazioni legate a una miocardite, diagnosticata e trattata in ritardo, che ha messo a dura prova il muscolo cardiaco di Cipollini. L’intervento è stato eseguito attraverso la giugulare. Nel video postato, Cipollini ha esordito con una nota di leggerezza, nonostante gli effetti dell’anestesia: “Scusate se sono ancora in botta per gli effetti dell’anestesia”, ha detto, mostrando un cerotto evidente sul collo. Ha poi rassicurato i suoi fan: “Volevo dirvi che l’intervento è perfettamente riuscito. Come vedete mi sono entrati nella giugulare. Intervento riuscitissimo e la percezione di una frequenza cardiaca lineare, leggera e come non ero più abituato… Quindi già dal primo impatto, l’esito è stato più che positivo”.

La carriera di Mario Cipollini, noto anche come “Il Re Leone”, è stata caratterizzata da una straordinaria abilità nelle volate e da una personalità carismatica che ha conquistato milioni di tifosi. La sua vita sportiva è stata segnata da successi e sfide, ma la salute è sempre stata una priorità per lui. La recente operazione rappresenta un ulteriore passo nella sua lotta per mantenere il benessere fisico.

L’attenzione dei media e dei fan si concentra ora sulla ripresa di Cipollini e sul suo ritorno alla normalità. La sua capacità di affrontare le avversità con coraggio e positività continua a ispirare molti. La sua presenza sui social media non solo serve a mantenere i contatti con i tifosi, ma anche a condividere il suo percorso personale e le sue esperienze.

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