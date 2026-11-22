



De Gennaro è stato trovato senza vita nella proprietà maremmana il 21 novembre. La Procura di Grosseto svolge accertamenti, mentre prosegue il procedimento di Caltanissetta.





Il 21 novembre Gianni De Gennaro, 78 anni, è stato trovato morto nel proprio terreno alle Querciolaie, località maremmana vicina a Fonteblanda e compresa fra Orbetello e Magliano in Toscana. La Procura grossetana ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio, che consente di chiarire i fatti senza anticipare valutazioni definitive. In base alla nota della Procura riferita da Il Tirreno, una prima ipotesi ricostruttiva è che De Gennaro abbia usato una pistola detenuta legalmente mentre si trovava solo nella dependance. Gli investigatori hanno acquisito messaggi scritti per i familiari e ulteriore documentazione da sottoporre a verifiche.

Tra le 9.30 e le 10 il custode avrebbe individuato il cadavere, dando poi l’allarme ai carabinieri. Per disposizione della Procura sono stati eseguiti sopralluoghi: vi hanno operato i militari del Ris di Roma e gli specialisti della polizia scientifica. Si stanno anche individuando possibili sistemi di videosorveglianza, per controllare eventuali accessi o uscite dalla tenuta. Maria Navarro, procuratrice a Grosseto, e Rosa Volpe, alla guida della Direzione distrettuale antimafia fiorentina, si sono recate nell’area; Volpe dirige l’inchiesta. Il corpo è stato condotto alla camera mortuaria grossetana, dove sarà sottoposto a esame autoptico. Le verifiche restano aperte a ogni scenario.

La morte è avvenuta mentre De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunti depistaggi legati alle indagini sulla strage di via D’Amelio e alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il gip aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari; la Procura ha presentato appello e il Tribunale del Riesame aveva fissato l’udienza al primo dicembre. Secondo RaiNews, il provvedimento di rigetto risale al 12 novembre. Le contestazioni riguardano, da un lato, l’ipotesi che De Gennaro, Franco Pacetto e Massimo Carnicelli abbiano indotto Salvatore Contorno a non parlare con i magistrati; dall’altro, il presunto occultamento di documenti cartacei e informatici con Donatella Peruzzi e Carnicelli.

Le accuse restano da verificare e non rappresentano responsabilità già dimostrate. In base alle notizie riportate da ANSA, il gip non ha ravvisato prove sufficienti di un rapporto fra il presunto depistaggio e la scomparsa dell’agenda rossa, e ha respinto la domanda cautelare. L’appello dell’ufficio requirente sarà valutato dal Riesame; all’udienza, fissata anche per gli altri indagati, De Gennaro non ci sarà. Il Tirreno riferisce che aveva passato gli ultimi giorni nella tenuta maremmana. Il proprietario del ristorante Il Bracconiere, Gianfranco Ricci, ha detto che mercoledì 18 novembre De Gennaro aveva pranzato lì. Ricci ha riportato anche le parole del figlio, che lo aveva visto turbato. Sono testimonianze, non riscontri sulle cause del decesso.



