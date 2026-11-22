



Il filmato non fu registrato poco prima della scomparsa: La7 lo trasmise in ottobre come introduzione a M – Il figlio del secolo.





Il video di Corrado Augias sulla democrazia, rilanciato sui social il 21 novembre 2026, non era stato registrato nelle ore precedenti la sua morte. Augias era scomparso il 19 novembre, a 91 anni; l’intervento era andato in onda su La7 il 19 ottobre, nell’introduzione alla serie M – Il figlio del secolo. La data di pubblicazione del post e quella della trasmissione indicano quindi due momenti distinti. Il rilancio lo presentava come un messaggio pronunciato poco prima del decesso, ma i materiali disponibili collocano il filmato un mese prima. Questa differenza temporale è decisiva per interpretare correttamente la vicenda circolata online.

A pubblicare il post il 21 novembre fu l’account Chance. La didascalia lo presentava con toni polemici come l’ultimo messaggio di Augias. Gli attribuiva un’offesa rivolta a chi non condivideva le sue convinzioni politiche e sosteneva che negasse a queste persone il diritto di votare. La scheda di La7, al contrario, descrive un intervento di carattere civico sulla democrazia e non riporta gli insulti citati nel post. Nel video Augias affronta libertà, doveri dei cittadini e pericoli per le istituzioni democratiche. Sono quindi verificabili le differenze fra i due contesti e fra le rispettive attribuzioni. Il post non documenta la propria versione della cronologia: la sua pubblicazione non coincide con la registrazione.

La data della trasmissione compare nella pagina di La7 Play: 19 ottobre 2026. Augias interveniva in relazione a M – Il figlio del secolo, serie dedicata all’ascesa di Benito Mussolini e tratta dal romanzo di Antonio Scurati. Nel suo ragionamento richiamava la fragilità delle istituzioni democratiche e il rischio che crisi economica, povertà e paura alimentino il desiderio di affidarsi a un uomo forte. Il riferimento storico era il fascismo; l’avvertimento riportato dall’emittente era che una simile dinamica potesse ripetersi. La pagina presenta l’intervento come un richiamo alla responsabilità collettiva e alla difesa quotidiana della libertà. Non lo descrive come un messaggio privato o una registrazione fatta prima della morte.

Augias descriveva un sistema democratico non privo di difetti, lento e talvolta macchinoso, ma fondamentale per tutelare la possibilità di vivere liberamente e di esprimere dissenso. Invitava poi il pubblico a riflettere sulle minacce alla democrazia. Questo è quanto si può documentare nel filmato del 19 ottobre. La versione circolata sui social associa invece il video a un’espressione offensiva e a un presunto attacco al diritto di voto. Le descrizioni disponibili non confermano che quelle parole fossero sue. Una ricostruzione corretta deve distinguere il contenuto verificabile dell’intervento dai commenti aggiunti da chi lo condivide, senza trasformare un giudizio polemico in una dichiarazione certa del giornalista.

L’ANSA ha dato notizia della morte il 19 novembre e ha ricordato Augias come giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva 91 anni. Tra i programmi condotti su La7 figurava La torre di Babele, avviata nel 2023. In una nota riportata dall’agenzia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come giornalista e scrittore, sottolineando il contributo dei suoi libri, articoli e programmi alla diffusione della cultura e dei valori democratici. Queste valutazioni sono attribuite a Mattarella e non cambiano la data del filmato né confermano la versione circolata sul post.

Anche TG La7, il 19 novembre, ha identificato l’intervento di ottobre come l’ultima apparizione di Augias sulla rete prima della morte. Lo colloca nell’introduzione a M – Il figlio del secolo e ne riporta l’appello alla vigilanza civica. In questo caso, “ultima” si riferisce all’apparizione televisiva su La7, non a un messaggio registrato poche ore prima della scomparsa. Il post condiviso il 21 novembre non aggiunge elementi che provino una diversa collocazione temporale. La ricostruzione disponibile consente quindi di separare con precisione la data della trasmissione da quella della diffusione social e di distinguere il discorso documentato dalla cornice polemica scelta per rilanciarlo.



