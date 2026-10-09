Nord Sud Ovest Est: la seconda stagione che racconta la parabola degli 883, trama e cast





Nord Sud Ovest Est esordisce venerdì 9 ottobre su Sky Serie (canale 112): la seconda stagione della fiction che ricostruisce la parabola artistica del duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto arriva con otto episodi, ognuno della durata di circa 50 minuti, e una programmazione pensata per il prime time del venerdì con due episodi a serata. La messa in onda è prevista indicativamente alle 21:10 e, oltre alla trasmissione lineare, la serie sarà fruibile in streaming su Sky Go e Now TV.





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Nord Sud Ovest Est: trama e colonna sonora

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est racconta il momento in cui Max e Mauro raggiungono il culmine del successo, con singoli e album che conquistano le classifiche e segnano il passaggio dai primi esordi da cantanti di provincia allo stato di popstar. Il focus narrativo è duplice: da un lato la dimensione pubblica del successo, con la crescente esposizione mediatica e le opportunità professionali; dall’altro le tensioni private che la notorietà acuisce, mettendo a dura prova l’amicizia tra i due protagonisti.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Sky Italia – Sito ufficiale.

Il racconto copre gli anni della transizione dall’adolescenza all’età adulta: i personaggi lasciano le strade di Pavia e si confrontano con la nuova realtà milanese, tra scelte professionali e interrogativi personali. Nel corso della stagione emergono aspettative divergenti per il futuro: Max è presentato come pronto ad affrontare nuove sfide professionali, mentre Mauro appare sempre più in preda a dubbi esistenziali. Questo sviluppo costituisce il nucleo drammaturgico della stagione, che alterna momenti di ascesa artistica a sequenze in cui la vita privata pesa sulle decisioni professionali.

La colonna sonora è componente centrale della ricostruzione storica e emotiva: la narrazione si avvale delle musiche degli 883 e integra tra i brani utilizzati anche “Le Ali”, un pezzo di Max Pezzali pubblicato il 2 ottobre, che contribuisce alla scansione temporale e al contesto emotivo delle vicende rappresentate.

Nord Sud Ovest Est: cast, regia e dettagli di produzione

Si tratta di una produzione Sky Original realizzata da Sky Studios insieme a Groenlandia, con una struttura narrativa pensata su otto episodi da circa cinquanta minuti ciascuno. Alla regia della seconda stagione si alternano Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi e Sydney Sibilia; quest’ultimo figura inoltre tra gli sceneggiatori insieme a Francesco Agostini e Marco Pettenello, a conferma di un approccio corale alla scrittura e alla messa in scena.

Le riprese si sono svolte principalmente tra Lazio, Piemonte e Lombardia: location differenti sono state scelte per ricostruire le fasi varie della storia, dalla dimensione provinciale dei primi passi artistici fino al contesto urbano di Milano, dove i protagonisti devono costruire il loro percorso professionale e confrontarsi con nuove responsabilità e tensioni personali.

Il cast principale porta in scena i personaggi chiave della vicenda: Elia Nuzzolo interpreta Max Pezzali, mentre Matteo Oscar Giuggioli veste i panni di Mauro Repetto. Completano il gruppo di interpreti Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Gaia Zampighi (Michela Rossini), Edoardo Ferrario (Pierpaolo) e Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto). La composizione del cast e la scelta di più registi e sceneggiatori mirano a restituire toni e registri diversi episodio per episodio, preservando però una continuità narrativa complessiva.

Dal punto di vista della programmazione, la serie è prevista in prima serata con due episodi a settimana nel prime time del venerdì; l’orario indicativo è 21:10, salvo variazioni del palinsesto. Oltre alla visione lineare su Sky Serie (canale 112), gli spettatori possono seguire la fiction in streaming tramite Sky Go e Now TV.

In sintesi, la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est prosegue la ricostruzione della ascesa degli 883 concentrandosi sul raggiungimento del successo e sul suo impatto sul rapporto tra Max Pezzali e Mauro Repetto, con la musica del gruppo come filo emotivo e narrativo e una produzione Sky Original che coinvolge Sky Studios, Groenlandia, quattro registi e un team di sceneggiatori guidato anche da Sydney Sibilia.

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