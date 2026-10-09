Serie A 6° giornata: il calendario completo e dove seguire le dirette Sky e DAZN





La sesta giornata di Serie A si disputa tra sabato 10 e lunedì 12 ottobre. Il turno si apre sabato pomeriggio e si chiude con due posticipi serali; le dirette sono ripartite tra DAZN e Sky: alcune gare sono trasmesse in esclusiva da DAZN, altre sono visibili anche su Sky, mentre la domenica è coperta integralmente da DAZN con l’unica eccezione di Sassuolo-Milan che figura anche nei palinsesti di Sky.





Sabato 10 ottobre apre il programma alle 15:00 Genoa-Fiorentina, in esclusiva su DAZN. Il confronto mette di fronte due squadre in cerca di punti: il Genoa è penultimo con un solo punto, la Fiorentina ha raccolto quattro punti nelle prime cinque giornate. Per entrambe il risultato ha valore immediato in chiave salvezza e rilancio.

Alle 18:00, sempre di sabato, è in calendario Inter-Parma (solo su DAZN). L’Inter, indicata nel report come parte del terzetto di vertice e ancora imbattuta, affronta un Parma intenzionato a conquistare la seconda vittoria consecutiva. La partita ha rilievo per la classifica alta, dove i nerazzurri cercano conferme dopo l’avvio incoraggiante.

In serata, alle 20:45, Napoli-Frosinone è in programma con doppia copertura su DAZN e Sky. Il Napoli è presentato sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri; il Frosinone è tra le sorprese del campionato e occupa la sesta posizione con 10 punti. L’incontro propone un test significativo per il Napoli contro un avversario che ha mostrato continuità di risultati.

Domenica 11 ottobre il calendario propone cinque partite, tutte trasmesse in diretta su DAZN. Il programma si apre con Como-Roma: il Como di Cesc Fàbregas cerca il pronto riscatto dopo la prima sconfitta stagionale subita nel turno precedente, mentre la Roma è chiamata a difendere la prima posizione, condivisa con altre formazioni. La partita del mattino può condizionare il morale dei padroni di casa e rappresenta per i giallorossi l’occasione per consolidare il primato.

Alle 15:00 è prevista la doppia contemporaneità Lazio-Monza e Lecce-Bologna. La Lazio di Gennaro Gattuso gioca allo Stadio Olimpico con l’obiettivo di confermare il buon avvio davanti al proprio pubblico; il Monza è avversario da affrontare per mantenere il ritmo del vertice. In contemporanea il Lecce ospita il Bologna: i felsinei sono segnalati fra le squadre in difficoltà e occupano la terz’ultima posizione con appena due punti, perciò cercano punti preziosi per risalire la classifica.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, è in programma Sassuolo-Milan, l’unico incontro domenicale inserito anche nei palinsesti di Sky oltre che su DAZN. Il Sassuolo è decimo e viene descritto come squadra in grado di essere insidiosa per chiunque; il Milan è quinto e risulta ancora imbattuto. La partita assume rilievo sia per la posta in palio in chiave europea sia per le conferme che entrambe le formazioni cercano rispetto all’andamento stagionale.

La domenica si chiude con Cagliari-Juventus, incontro di rilievo per la classifica. Il Cagliari è indicato come una delle sorprese del torneo e si trova al quarto posto con 12 punti; la Juventus è settima con 10 punti. Per i sardi la sfida vale la conferma del buon momento, per i bianconeri l’opportunità di avvicinarsi alle posizioni di alta classifica.

La sesta giornata si completa con due posticipi di lunedì 12 ottobre. Alle 18:30 Atalanta-Venezia è in programma in esclusiva su DAZN: l’Atalanta, sotto la guida di Maurizio Sarri, è chiamata a interrompere una serie negativa che rischia di diventare pesante — nelle note di presentazione si sottolinea il tentativo di evitare una quarta sconfitta consecutiva — mentre il Venezia occupa la posizione di fanalino di coda. Alle 20:45 chiude il turno Torino-Udinese, visibile su DAZN e Sky; le due formazioni sono appaiate a quota quattro punti e si affrontano in un match che può rimescolare le posizioni di metà classifica.

La distribuzione delle trasmissioni impone agli spettatori di valutare in anticipo gli abbonamenti necessari per seguire gli incontri di interesse. DAZN garantisce la copertura completa della domenica e trasmette diversi anticipi e posticipi; Sky è presente in combinazione con DAZN in alcuni appuntamenti serali, tra cui Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan e Torino-Udinese. La presenza di gare in esclusiva su DAZN e di incontri con doppia copertura offre diverse modalità di visione, a seconda delle piattaforme a disposizione degli spettatori.

In termini di classifica e di quadro competitivo, la giornata presenta alcuni elementi chiave. A livello di vertice la leadership è condivisa e inquieta, con la Roma tra le squadre in testa e l’Inter segnalata nel terzetto di vertice; più sotto, il Cagliari è una delle sorprese del campionato con una posizione di rilievo dopo cinque giornate. Tra le compagini in difficoltà si segnalano Genoa e Bologna, rispettivamente penultimo e terz’ultimo, mentre il Venezia fatica a trovare punti e resta in coda. Queste dinamiche rendono ogni partita del turno potenzialmente significativa per la classifica, in particolare i confronti diretti tra squadre distanziate da poche lunghezze.

Il calendario, distribuito su tre giornate, favorisce la concentrazione degli appuntamenti principali nei momenti di maggiore ascolto: gli anticipi del sabato tendono a definire il quadro iniziale della giornata, la domenica propone un pacchetto denso con match distribuiti dall’apertura mattutina al tardo pomeriggio, e i posticipi di lunedì chiudono il turno con due sfide che possono rimescolare la graduatoria. Per club e allenatori ogni partita offre un’occasione per consolidare posizioni, invertire tendenze o reagire a risultati negativi.

Ricapitolando il programma: sabato 10 ottobre, ore 15:00 Genoa-Fiorentina (DAZN); ore 18:00 Inter-Parma (solo DAZN); ore 20:45 Napoli-Frosinone (DAZN e Sky). Domenica 11 ottobre, tutte su DAZN: apertura Como-Roma; ore 15:00 Lazio-Monza e Lecce-Bologna; ore 18:00 Sassuolo-Milan (DAZN e Sky); chiusura Cagliari-Juventus. Lunedì 12 ottobre: ore 18:30 Atalanta-Venezia (solo DAZN); ore 20:45 Torino-Udinese (DAZN e Sky).

Il turno propone dunque una combinazione di partite con diversa rilevanza: dallo scontro diretto per la salvezza di sabato pomeriggio fino agli incroci che possono incidere sulla zona alta di classifica. Le indicazioni fornite dalle posizioni attuali — dal Genoa penultimo al Cagliari quarto, passando per il Venezia in fondo — orientano le aspettative del weekend, mentre i nomi degli allenatori citati nelle presentazioni evidenziano le responsabilità tecniche nei rispettivi club. Per gli appassionati resta ora da seguire il campo e verificare quanto i pronostici e i valori espressi nelle note di presentazione troveranno conferma sul rettangolo verde.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Sky Sport – Calcio (Sky Italia).

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