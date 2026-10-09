Stefania Corna: chi era la pallavolista morta a 35 anni





La carriera e la vita di Stefania Corna, ex palleggiatrice della Nazionale italiana, scomparsa prematuramente dopo una lunga malattia.





Stefania Corna: Stefania Corna, ex pallavolista italiana, è deceduta il 7 ottobre 2026 all’età di 35 anni dopo una lunga malattia. Nata a Bergamo nel 1990, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Foppapedretti Bergamo e ha militato in diverse squadre di Serie A, tra cui Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Con la Nazionale juniores, ha vinto due Campionati Europei nel 2006 e nel 2008, esordendo con la Nazionale maggiore nel 2011. Dopo il ritiro nel 2017, è diventata insegnante di inglese. Era sposata con il pallavolista Alejandro Rizo Gonzalez.

Il mondo della pallavolo italiana è in lutto per la scomparsa di Stefania Corna, ex palleggiatrice della Nazionale, deceduta il 7 ottobre 2026 all’età di 35 anni dopo una lunga malattia. La sua carriera e la sua vita sono state segnate da successi sportivi e da un impegno costante sia dentro che fuori dal campo.

Gli esordi e la carriera sportiva di Stefania Corna

Nata a Bergamo nel 1990, Stefania Corna ha iniziato la sua carriera pallavolistica nel settore giovanile della Foppapedretti Bergamo. La sua passione e dedizione l’hanno portata a far parte del Club Italia nelle stagioni 2005/06 e 2006/07, un’esperienza che ha contribuito significativamente alla sua crescita professionale. Successivamente, ha militato in diverse squadre di Serie A, tra cui Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Nel 2017, ha concluso la sua carriera agonistica con il Cutrofiano.

I successi con la Nazionale italiana

Il talento di Stefania non è passato inosservato nemmeno a livello internazionale. Con la Nazionale juniores, ha conquistato due Campionati Europei, nel 2006 e nel 2008, dimostrando le sue eccezionali capacità come palleggiatrice. Il 7 giugno 2011, ha esordito con la Nazionale maggiore durante il Montreux Volley Masters, nella partita contro Cuba. Questo debutto ha rappresentato un momento significativo della sua carriera, consolidando il suo ruolo nel panorama pallavolistico italiano.

Vita privata e impegno post-carriera

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Stefania ha intrapreso una nuova carriera come insegnante di inglese, mettendo a frutto le competenze linguistiche acquisite nel corso degli anni. Era sposata con il pallavolista Alejandro Rizo Gonzalez, con il quale condivideva la passione per lo sport. La sua vita è stata caratterizzata da un forte impegno sia nel mondo dello sport che in quello dell’istruzione, lasciando un segno indelebile in entrambe le comunità.

La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della pallavolo. La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia, sottolineando l’importanza del contributo di Stefania al movimento pallavolistico nazionale. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre alle ore 10:00 nella Chiesa di San Giorgio Martire a Boltiere, in provincia di Bergamo, il paese dove risiedeva con la sua famiglia.

La comunità sportiva e tutti coloro che l’hanno conosciuta ricordano Stefania Corna non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per la sua determinazione, solarità e dedizione, qualità che hanno ispirato molti giovani atleti e che continueranno a vivere nel ricordo di chi l’ha amata e apprezzata.

Approfondisci: Stefania Corna chi è: età, figli, marito e fidanzato, dove vive e carriera.

Visualizzazioni: 18



