



Testimonianze e immagini citate da Fanpage documentano la presenza di roditori e interventi di disinfestazione, ma non chiariscono la causa dell’odore avvertito da Guillermo Mariotto.





Nel centro Rai di Saxa Rubra risultano roditori, secondo le verifiche effettuate da Fanpage. Tre persone che hanno familiarità diretta con la struttura hanno dichiarato al giornale che gli animali sono presenti negli studi. La testata ha ottenuto fotografie di un topo nei pressi di uno studio, di una trappola e di un avviso per la disinfestazione. Sono riscontri delle segnalazioni, non la prova che un animale morto abbia generato la puzza sentita da Guillermo Mariotto nel corso di Ballando con le stelle. La questione della presenza dei roditori rimane separata da quella dell’origine dell’odore lamentato in puntata.

La controversia esplose durante l’appuntamento televisivo trasmesso sabato 14 novembre. In studio Guillermo Mariotto era vicino a Barbara D’Urso quando si lamentò dell’odore e diffuse nell’aria una spruzzata di profumo. La presentatrice considerò quel gesto un’offesa diretta e reagì indignata. Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano censurarono l’atteggiamento del giudice, ritenendolo inappropriato. Milly Carlucci provò a ristabilire un clima ordinario, senza riuscire a far cessare le contestazioni. Mariotto replicò che le sue parole erano state interpretate male e negò che riguardassero D’Urso. La presenza di roditori, tuttavia, non dimostra quale fosse la sua intenzione in quel contesto.

Mariotto aveva raccontato di percepire da tempo un cattivo odore negli ambienti televisivi e aveva ipotizzato che potesse dipendere da topi morti. Le persone sentite da Fanpage hanno confermato la presenza di roditori a Saxa Rubra, ma hanno riferito che il problema non riguarda soltanto gli spazi di Ballando con le stelle. Il programma è realizzato nello studio intitolato a Pippo Baudo. Secondo le testimonianze, la situazione è stata affrontata con operazioni di disinfestazione, che sarebbero state svolte nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2026. Trappole sarebbero state collocate negli ambienti usati dalla trasmissione. Le informazioni non chiariscono l’esito definitivo.

Quando conduceva Agorà negli studi di Saxa Rubra, Serena Bortone raccontò a La vita in diretta di aver rinvenuto un topo morto nel proprio camerino. La sua è una testimonianza personale. Di segno diverso quanto dichiarato da Alberto Matano, che ha affermato di non aver mai assistito a fatti simili. Le due versioni non cambiano le informazioni fornite a Fanpage dai suoi interlocutori, né provano quale fosse la fonte dell’odore in trasmissione. Le foto acquisite ritraggono un roditore nei pressi dello studio, una trappola e un avviso di disinfestazione affisso fuori. Non viene precisato in quale momento siano state realizzate.

La questione è approdata anche al Tg1. D’Urso ha raccontato di essersi sentita mortificata e di aver avvertito scarso appoggio da parte del cast di Ballando con le stelle. Ha inoltre assicurato che sarebbe tornata nella puntata seguente, precisando di non voler abbandonare la trasmissione. Carlucci ha ricordato le due scuse presentate da Mariotto e si è augurata che i colleghi riescano a ricostruire il rapporto. Queste parole riguardano il loro confronto, non gli accertamenti sui roditori. Nel materiale disponibile non viene precisato se la disinfestazione abbia risolto la situazione né se i topi siano ancora presenti in ogni studio.

A Ballando Segreto, Mariotto ha ribadito che non voleva insultare D’Urso e ha situato i cattivi odori fin dalle prime fasi della stagione. Ha escluso un riferimento personale nel gesto compiuto in studio. Fanpage, sulla base di tre persone informate e di fotografie, ha verificato che roditori sono presenti a Saxa Rubra; le immagini includono un topo presso uno studio, una trappola e un avviso di disinfestazione. Nessun elemento collega però quei riscontri alla puzza della diretta o prova che un animale morto fosse accanto al giurato. Le operazioni risultano svolte a settembre, ottobre e novembre, ma la loro efficacia conclusiva non è documentata dalle testimonianze disponibili.



