Le richieste di pochi euro possono portare a pagine contraffatte che raccolgono i dati delle carte. Ecco come verificare gli avvisi e cosa fare se si è inserito qualcosa.





Le richieste di pochi euro possono portare a pagine contraffatte che raccolgono i dati delle carte. Ecco come verificare gli avvisi e cosa fare se si è inserito qualcosa.





Nel periodo del Black Friday, chi aspetta un acquisto online può ricevere un avviso inatteso che attribuisce un ritardo al corriere. Il testo può sostenere che il pacco sia bloccato, che manchi un dato nell’indirizzo oppure che occorra scegliere una nuova data di consegna. Per sbloccare la spedizione viene prospettato un pagamento contenuto; talvolta si tratta di 2,99 euro, cifra capace di apparire credibile a chi attende davvero un ordine.

Ma il collegamento non porta al servizio autentico: apre una pagina imitativa predisposta per ottenere informazioni della carta. Per completare la procedura, il destinatario è invitato a digitare numero, scadenza e codice di sicurezza, dati che possono esporlo a pagamenti non autorizzati. La somma iniziale, quindi, non misura il possibile danno successivo per chi riceve.

La consegna falsa non è l’unico rischio legato agli acquisti online. Le comunicazioni ingannevoli possono arrivare via SMS, email o notifica e riprendere grafica, linguaggio e loghi di imprese conosciute. L’urgenza spinge chi le riceve a cliccare senza verificare il mittente o l’indirizzo della pagina. Una volta raccolti i dati bancari, i truffatori possono tentare pagamenti non autorizzati: il danno potenziale supera così la cifra richiesta per sbloccare il pacco. Anche messaggi che sembrano innocui, quindi, possono mettere a rischio informazioni personali e denaro, soprattutto quando coincidono con un acquisto effettivamente in attesa.

Una verifica di Bitdefender sui messaggi indesiderati a tema Black Friday si è svolta dal 30 ottobre al 10 novembre 2026. Nel materiale esaminato, pressappoco metà delle email conteneva segnali di frode; la percentuale si riferisce solo ai messaggi analizzati, non a tutte le comunicazioni promozionali dei consumatori. Tra gli inganni figuravano falsi esercizi di vendita sul web, riduzioni di prezzo fino al 90% e marchi conosciuti rappresentati senza permesso. Certego, impresa del settore della sicurezza informatica, ha inoltre registrato all’incirca 1.740 tentativi di truffa in rete nei dodici mesi più recenti, associati a un possibile danno complessivo di 480mila euro.

Tra gli strumenti impiegati dai criminali figurano sistemi di intelligenza artificiale, utili a generare immagini verosimili, commenti inventati e messaggi pubblicitari ben costruiti. Un’ulteriore esca è una proposta economicamente incredibile: un apparecchio televisivo da 2mila euro offerto a 299 euro su un negozio web fraudolento. Prima del pagamento, occorre verificare il nome del sito, controllare chi sia l’azienda e consultare recensioni ospitate da piattaforme terze. La presenza del lucchetto nel browser attesta la cifratura della connessione, ma non l’affidabilità di chi vende. Per questo, promozioni eccezionali e sollecitazioni insistenti dovrebbero spingere a effettuare controlli prima di comprare.

Per seguire una spedizione, è preferibile entrare di propria iniziativa nell’app o nel sito ufficiale del vettore, anziché affidarsi al collegamento contenuto in un messaggio. Anche un QR code può condurre a una pagina costruita per ingannare; vanno trattati con cautela pure gli avvisi che sembrano bancari e i contatti di falsi addetti che promettono restituzioni di denaro. Quando i dati della carta sono stati inseriti su una pagina sospetta, bisogna informare subito la banca, chiedere che il mezzo di pagamento venga bloccato e controllare gli addebiti. Le transazioni fraudolente possono essere contestate Secondo le regole dell’istituto. Conviene intervenire rapidamente, senza aspettare che se ne aggiungano altre.

Conserva il testo ricevuto, l’indirizzo web della pagina falsa e le ricevute disponibili: questi elementi permettono di riferire l’episodio alla Polizia Postale. Se hai rivelato anche delle password, cambiale subito, soprattutto quando le utilizzi per entrare in altri servizi. Ogni richiesta online o telefonica di denaro o informazioni richiede prudenza; un controllo tramite canali ufficiali evita di fidarsi dei collegamenti inclusi nell’avviso. Per le consegne, consultare di propria iniziativa il sito o l’app del corriere consente di non immettere dati bancari su pagine aperte da messaggi inattesi.



