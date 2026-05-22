Vannacci svuota non solo la Lega: fuga di massa anche dal partito della Meloni





Vannacci, nuove adesioni da Lega e Fratelli d’Italia verso Futuro nazionale





Futuro nazionale continua ad attirare amministratori e parlamentari provenienti soprattutto da Lega e Fratelli d’Italia, mentre aumentano le tensioni nel centrodestra.

Il movimento legato a Roberto Vannacci continua a registrare nuove adesioni e a muoversi all’interno dell’area del centrodestra, con particolare attenzione agli ambienti della Lega e di Fratelli d’Italia. L’ultimo passaggio politico riguarda Laura Ravetto, deputata eletta con il Carroccio, che ha lasciato il partito seguendo un percorso già intrapreso da altri esponenti come Edoardo Ziello e Rossano Sasso.

Il quadro si inserisce in una fase di crescente mobilità politica, mentre si avvicina l’appuntamento con le elezioni politiche del 2027. Secondo l’europarlamentare leghista Silvia Sardone, il fenomeno potrebbe ampliarsi nei prossimi mesi: «saranno in tanti a voler cambiare». Sullo sfondo ci sarebbero la ricerca di una nuova collocazione politica, la prospettiva di una candidatura più favorevole e l’obiettivo di ottenere una rielezione.

Tra i nomi indicati come possibili nuovi ingressi figurano anche due deputati leghisti veneti, Gianangelo Bof ed Erik Pretto. Le indiscrezioni riguardano inoltre l’area di Fratelli d’Italia, dove vengono citate le deputate Alessia Ambrosi e Naike Gruppioni. Al momento si tratta di ipotesi circolate negli ambienti politici, ma il dato conferma l’attenzione crescente verso la struttura che si sta formando attorno a Vannacci.

Il movimento Futuro nazionale sta però ampliando la propria presenza soprattutto a livello locale. È nei consigli comunali e regionali che il progetto vannacciano sembra raccogliere il maggior numero di richieste di adesione. A bussare alla porta del nuovo soggetto politico sarebbero in particolare amministratori e rappresentanti territoriali provenienti da Fratelli d’Italia: sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali, assessori e figure politiche locali in cerca di maggiore visibilità.

Lo stesso Vannacci, in una recente intervista, ha precisato che Futuro nazionale «non sarà un refugium peccatorum». Nonostante questa precisazione, il numero delle adesioni continua ad aumentare e la gestione del flusso di ingressi appare complessa per i referenti territoriali del movimento.

La crescita del gruppo viene osservata con attenzione da Fratelli d’Italia, soprattutto per l’avanzamento istituzionale nei territori. La preoccupazione riguarda la presenza ormai visibile di rappresentanti vicini a Vannacci inVannacci attira nuovi esponenti da Lega e Fratelli d’Italia

Visualizzazioni: 30



