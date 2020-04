Barbara Palombelli non chiede scusa: al centro di una bufera “Ha sbagliato e minaccia di…”

È finita nella bufera qualche settimana fa Barbara Palombelli, la conduttrice del programma Stasera Italia su Rete 4 e di Forum su Canale 5. Sembrerebbe che la moglie di Rutelli, abbia pronunciato nel corso della puntata di Stasera Italia andata in onda qualche giorno fa, delle parole che hanno fortemente indignato il Sud ma in generale gran parte dei cittadini italiani. Nonostante siano trascorsi molti giorni, il popolo del web continua a non perdonare questo scivolone della conduttrice e per questo motivo continuano a far sentire la loro voce anche sui social network. Sembrerebbe che la Palombelli avesse commentato questa emergenza da coronavirus e nello specifico la differenza in termini di numeri dei positivi al covid-19 e dei deceduti tra nord e sud.

Come sappiamo il focolaio delle coronavirus si è verificato al nord e nello specifico a Codogno, un comune che si trova in Lombardia e da li si è esteso in tutta la regione che ha colpito perlopiù il Veneto e l’Emilia Romagna. Sostanzialmente il Sud fino ad oggi mantiene un livello di contagi nettamente inferiore rispetto al nord. Commentando proprio questi dati la Palombelli avrebbe utilizzato delle parole poco consone che sono state condannate dal popolo del web. Ma cosa ha riferito la Palombelli?

Barbara Palombelli nella bufera, il popolo del web non perdona

“Il 90% dei morti è nelle regioni del nord. Cosa può esserci di diverso? Persone più ligie, che vanno tutte a lavorare?”. Sarebbero state queste le parole dichiarate dalla Palombelli che hanno individualmente creato una vera e propria bufera sui social e non solo. Ad insorgere non sono stati però soltanto i cittadini del Sud, ma sostanzialmente tutti gli utenti. I follower hanno chiesto le scuse di Barbara Palombelli che al momento però non sono ancora arrivate. Anche molti colleghi e molti noti della televisione e del mondo dello spettacolo hanno commentato le parole della giornalista. Nello specifico ad attaccare la giornalista è stato Maurizio Costanzo in quale si espresso nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Maurizio Condanna condanna le parole della Palombelli

“Ha sbagliato e, invece di chiedere scusa ha minacciato di denunciare chiunque la stia colpevolizzando su internet. Dice di essere stata travisata, e piuttosto che scusarsi attacca. La gravità è nel pregiudizio che la domanda contiene e che è stata posta durante una trasmissione televisiva da una giornalista così stimata.Scivolare può capitare a chiunque. E Barbara Palombelli lo ha decisamente fatto sulla questione dei lavoratori del Sud Italia, gettando un’ombra su di loro”. Sono state queste le parole riferite dal marito di Maria De Filippi riguardo questa vicenda che ha visto protagonista Barbara Palombelli. Quest’ultima non si è ancora espressa sulla questione che ha creato davvero tanto scalpore non soltanto sul web. Ciò nonostante ad oggi non sembra che la giornalista sia intenzionata a fare un passo indietro o a chiedere scusa.