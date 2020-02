Pier Silvio Berlusconi, finalmente la verità sulle mancate nozze con Silvia Toffanin

Ogni tanto si torna a parlare della storia d’amore tra Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi. Nello specifico da qualche mese sul web ed anche in molte riviste di gossip si è parlato del possibile matrimonio tra i due ed un noto settimanale avrebbe Addirittura scritto che la conduttrice di Verissimo ed il vicepresidente Mediaset siano convolati a nozze già da qualche tempo in gran segreto.

Questa notizia, però, sarebbe stata smentita dai diretti interessati, ma la verità sarebbe tutt’altra.Il figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi, nel corso di un’intervista rilasciata soltanto alcune settimane fa, avrebbe riferito la Reale motivazione per la quale ancora non ha sposato Silvia Toffanin.

Le mancate nozze tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

A suo dire, il vicepresidente Mediaset sarebbe così tanto impegnato con il lavoro da non riuscire ad organizzare il matrimonio con l’ex letterina di Passaparola. In molti però hanno creduto ben poco alle parole di Piersilvio Berlusconi e si chiedono quale sia effettivamente il motivo delle nozze mancate. I due stanno insieme da oltre vent’anni ed il loro è stato sempre un amore sincero e puro e mai sono trapelate delle voci circa una possibile crisi o comunque possibili tradimenti. Da loro Amore sono nati due meravigliosi bambini. Ma perché allora i due non hanno mai concretizzato questa loro storia con le nozze? Questo ancora oggi risulta essere un grande mistero.

Il primo amore di Pier Silvio Berlusconi e la sua primogenita

Ma sapete chi è stato il primo amore del vicepresidente nonché amministratore delegato Mediaset? Piersilvio Berlusconi è stato fidanzato prima di Silvia Toffanin con una donna molto affascinante ovvero Emanuela Mussida una ex modella. I due pare che si siano conosciuti quando ancora erano molto giovani, lui aveva soltanto 20 anni. All’epoca quello tra i due è stato un flirt molto passionale ma anche di breve durata. Da questa storia è nata una figlia, Lucrezia Vittoria una ragazza che per volontà sia del padre che della madre è stata lontana dalla mondo della televisione e del gossip.

In molti non sapevano che Piersilvio fosse papà di una bambina che oggi è una ragazzina e questa storia è venuta alla luce soltanto dopo una paparazzata di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Era il 2016 quando i fotografi hanno paparazzato Piersilvio Berlusconi e la figlia mentre passeggiavano indisturbati per le strade di Milano. Anche Silvia Toffanin poi venuta alla luce questa storia ha comunque confermato di avere un ottimo rapporto con Lucrezia Vittoria che pare sia una ragazza molto semplice e senza grilli per la testa.