Flavio Insinna: chi è, età, carriera, fidanzata, genitori, figli

Flavio Insinna lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo, il quale da piccolino sognava di indossare la divisa dei Carabinieri ed entrare quindi nell’arma. Qualcosa poi è andato storto ed è approdato nel mondo dello spettacolo ed esattamente in tv e al cinema. Ma quando ha raggiunto il grande successo? Cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata? È sposato o ha dei figli? Conosciamolo meglio.

Flavio Insinna chi è

È andato esattamente il 3 luglio 1965 a Roma ed è alto circa 180 cm. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, pare che da ragazzino abbia tentato di entrare nell’arma dei Carabinieri, senza però vincere il concorso. Si è diplomato nel 1990 al laboratorio di esercitazioni sceniche diretto da Gigi Proietti a Roma e poi ha iniziato la sua carriera sia in teatro che in televisione.

Tante le interpretazioni popolari di Flavio come quella in Carabinieri, dove ha interpretato il capitano Flavio Anceschi per ben cinque stagioni. Ha lavorato anche in altre fiction sempre per la RAI e Ed è esattamente ha interpretato i personaggi di Don Bosco e Don pappagallo. Poi nel 2006 è arrivato in TV ed ha iniziato a lavorare come conduttore televisivo nel programma di grande successo Affari Tuoi meglio conosciuto come il programma dei pacchi. Ha preso anche parte al programma Ballando con le stelle come ballerino e infine da diversi anni ormai è il conduttore de l’Eredità il quiz preserale di Rai 1.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è fidanzato con Adriana Riccio ormai da diversi anni. Nello specifico, i due stanno insieme Dal 2016 e pare che si siano conosciuti proprio nello studio di Affari tuoi quando all’epoca entrambi erano single e lui era il conduttore mentre lei una concorrente che rappresentava il Veneto. La sua fidanzata è lontana dal mondo dello spettacolo ed è nata nel 1978. Di lei si sa soltanto che ama lo sport ed è un’ atleta di boxe e di taekwondo, di cui è anche una insegnante.

Figli

Nel corso della sua vita Flavio non ha avuto figli, molto probabilmente perché ha deciso di dedicarsi anima e corpo al suo lavoro e alla sua professione. «Sono cresciuto in una famiglia molto stretta che da sempre definisco come un branco, e quando è morto il capobranco (suo padre, ndr) siamo scoppiati», ha raccontato nel corso di un’intervista. «Cresciuto con quel tipo di presenza, magari a volte troppa, non mi sono mai ritrovato da solo davanti a un problema», ha aggiunto il conduttore parlando del padre e della madre che sono stati da sempre presenti nella sua vita.