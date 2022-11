Programmi Tv Stasera mercoledi 2 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 L’Eredità, una sera insieme Due giorni dopo l’inizio della nuova edizione,appuntamento speciale in prima serata con

il quiz condotto da Flavio Insinna (57). Alla

serata partecipano sette celebrità che si mettono

in gioco per sostenere l’Unicef. Anche

loro si cimenteranno nelle due nuove prove:

«Chi, Come, Cosa» e «La Stoccata»

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Burraco fatale Irma (Claudio Gerini, 50) è una donna di

mezza età che cerca di dimenticare problemi

esistenziali e pene d’amore giocando a burraco

con tre amiche (Angela Finocchiaro,

Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni). Ammesse

a un torneo nazionale, si troveranno

a vivere avventure inaspettate…

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi l’ha visto? Nel programma condotto da Federica Sciarelli

(64) si torna sul caso di Marzia Capezzuti,

la donna lombarda scomparsa da Pontecagnano

(SA) nel giugno 2021. Si teme che

sia stata uccisa e fatta sparire dai familiari

del fidanzato: Marzia era rimasta a vivere

con loro anche dopo la morte del compagno

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata Anche per Veronica Gentili (40) e la sua redazione i margini di manovra nella scelta

degli argomenti sono ridotti: impossibile

infatti trascurare le preoccupazioni dell’opinione

pubblica per la guerra e il conseguente

vertiginoso aumento delle bollette di luce

e gas. Se ne parla in studio con gli ospiti.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 070 Secondo appuntamento con la serie di concerti

di Renato Zero (72) al Circo Massimo,

in scena lo scorso settembre. Con lui, sul

palco, una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23

ballerini e un’orchestra sinfonica. Riascoltiamo

i suoi più grandi successi come «Mi vendo

», «Amico», «Spiagge» e «Il carrozzone»

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Dolittle L’eccentrico veterinario inglese John Dolittle

(Robert Downey Jr., 57) gode di grande fama

per la sua capacità di parlare con gli animali

e comprendere il loro linguaggio. Quando

la regina Vittoria si ammala gravemente, il

medico parte per un avventuroso viaggio

verso terre lontane per cercare una cura…

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE

I misteri dell’antichità così

come i grandi eventi dell’epoca

contemporanea sono protagonisti

del nuovo appuntamento

con Andrea Purgatori.

Il giornalista ha pubblicato nel

2019 il suo primo romanzo,

“Quattro piccole ostriche“.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 X FACTOR «La gara»

In chiaro la 1ª puntata dei live

trasmessa da Sky giovedì scorso.

Conduce Francesca Michielin.

La novità di questa edizione:

non esistono più le categorie,

ogni giudice si è scelto i suoi

concorrenti preferiti, ma in tutte

le squadre c’è almeno una band.

Stasera su Nove alle 21.25 PELHAM 1 2 3 – OSTAGGI IN METROPOLITANA (Usa ‘09)

con John Travolta

Bernard Ryder e la sua banda

prendono in ostaggio i passeggeri

di un treno della metropolitana

newyorkese. In

cambio, i criminali chiedono

un ingente riscatto…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 INTERSTELLAR (Usa 2014) di

Christopher Nolan con Matthew

McConaughey LMMMM

In un prossimo futuro, la vita

sulla Terra è diventata difficile.

L’ex astronauta Cooper intraprende

un viaggio intergalattico

alla ricerca di un pianeta

adatto ad accogliere l’umanità.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 DOPPIA COLPA (Irl./Svez./Usa

‘18) di Simon Kaijser con Guy

Pearce, Pierce Brosnan

Evan Birch, insegnante di filosofia

in un college molto prestigioso,

è il primo sospettato

della scomparsa di una studentessa.

L’uomo farà di tutto per

dimostrare la sua innocenza.

Stasera su Iris alle 21.00 SLEEPERS (Usa ‘96) di B. Levinson

con Robert De Niro

New York, Anni 60. A causa di

una bravata, quattro amici

finiscono in riformatorio dove

subiscono abusi sessuali da

parte di un secondino. Undici

anni dopo, diventati adulti,

decidono di vendicarsi…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 LE VERITÀ (Fr./Giapp. ‘19) con

Catherine Deneuve

La francese Fabienne è un’affascinante

star del cinema. Quando

pubblica la sua autobiografia,

la figlia Lumir la raggiunge

a Parigi con il marito e la figlia.

L’incontro tra madre e figlia farà

emergere verità e risentimenti.

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LUPIN III – UNA STORIA SENZA FINE «Samurai Collection»

Gabby, una nota stilista le cui

collezioni vengono vendute nelle

aste clandestine, presenta una

linea di moda e assume Goemon

come modello. Intanto

Lupin cerca di accaparrarsi alcuni

abiti… Seguono 4 episodi.

Stasera su La 5 alle 21.10 DUE SETTIMANE PER INNAMORARSI

(Usa ‘02) con Hugh

Grant, Sandra Bullock

Lucy Kelson, grintosa avvocatessa

ambientalista, si ritrova

a lavorare per George Wade,

frivolo immobiliarista newyorkese.

La convivenza tra loro

sarà piuttosto difficile…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 FEBBRE DA CAVALLO – LA MANDRAKATA (It. ‘02) di Carlo

Vanzina con Gigi Proietti

Nonostante le infinite promesse

alla compagna, Bruno non ha

perso il vizio di scommettere

sulle corse dei cavalli. E, insieme

ad altri soci, ha escogitato una

nuova e geniale super truffa.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ART RIDER «Da Torcello a

Monte San Michele»

Andrea Angelucci segue le tracce

lasciate in Italia da Attila, il

celebre condottiero e sovrano

unno: il suo “trono” in pietra e

la “porta” che i popoli nordici

avrebbero attraversato per scendere

nella nostra Penisola.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 MINA SETTEMBRE 2 con Serena

Rossi, Giuseppe Zeno

Gianluca, il fratello di Mina, si

è innamorato della figlia di

Juliette, la proprietaria del

bed&breakfast. L’uomo chiede

aiuto alla sorella perchè teme

l’arrivo del marito di Juliette,

un ex tossicodipendente.

Stasera su Real Time alle 21.20 MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA

Dopo il matrimonio le coppie,

formate dal team di esperti

composto da Nada Loffredi,

Mario Abis e Andrea Favaretto,

vivono la luna di miele.

Iniziano così a emergere i

primi problemi.

Stasera su Giallo alle 21.10 OMICIDI A SANDHAMN (10ª

st.) con Alexandra Rapaport,

Nicolai Cleve Broch

Nell’arcipelago di Sandhamn,

i giovani cadono vittima di

una nuova tipologia di stupefacenti.

Alexander, poliziotto

sotto copertura, affianca Nora

in qualità di ispettore.

Stasera su Top Crime alle 21.10 FBI: MOST WANTED (1ª st.,

ep. 3) «Conseguenze di un

trauma» con Julian McMahon

Dopo aver assistito ad una sparatoria

nella sua scuola, un

giovane diventa terrorista. Lacroix

cerca di fermarlo prima che

commetta un attentato. Segue

ep. 4 «Vittima del potere».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 WORDS AND PICTURES (Usa

2013) di Fred Schepisi con Clive

Owen, Juliette Binoche

Per risollevare l’interesse dei

suoi studenti verso la letteratura,

Jack organizza una sfida

tra lettere e immagini con la

classe della collega Dina, una

pittrice affetta da artrite.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 LA MACCHINAZIONE (It./Fr.

‘16) con Massimo Ranieri

Nel 1975, la pellicola del film

“Salò” di Pier Paolo Pasolini

viene misteriosamente trafugata.

Questo evento preannuncia

solo un tassello della complicata

vicenda che porta alla

morte del famoso scrittore.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 BELLE & SEBASTIEN (Fr. ‘13)

di Nicolas Vanier con Félix Bossuet,

Tchéky Karyo

L’orfanello Sebastien fa amicizia

con Belle, una femmina

di cane dei Pirenei ritenuto un

pericoloso predatore. Il piccolo

saprà dimostrare invece

tutto il valore dell’animale…

Stasera su Sky Cinema Actiona alle 21.00 THE GUNMAN (Usa/Francia

2015) di Pierre Morel con Sean

Penn, Jasmine Trinca

L’ex militare Martin Terrier

vorrebbe iniziare una nuova

vita con Annie in un villaggio

del Congo. Ma, dopo essere

sopravvissuto a un attentato,

è costretto a tornare in azione

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 HELL FEST (Usa 2018) di Gregory

Plotkin con Amy Forsyth,

Bex Taylor-Klaus

È Halloween e per l’occasione

arriva in città l’Hell Fest, un

festival a tema horror. Natalie

e i suoi amici partecipano alla

serata per vivere l’adrenalina.

Ma è l’inizio di un incubo…

Stasera su Sky Uno alle 21.10 THE ROAD TO X FACTOR

Seconda parte del “dietro le

quinte” della gara. Rivediamo

le prove e le esibizioni dell’altro

gruppo di concorrenti durante

la fase delle selezioni e

le reazioni dei giudici Ambra

Angiolini, Dargen D’Amico,

Fedez e Rkomi.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 GANGS OF LONDON (2ª st.,

ep. 3) con Narges Rashidi

Lale deve essere punita perché

ha disobbedito. Ed si rende

conto che la stuazione gli sta

sfuggendo di mano. Elliot prova

ad avvicinarsi a Sean. Intanto

Marian scopre qualcosa di

sconcertante. Segue ep. 4.

Stasera su Sky Serie lle 21.15 THE ENDGAME – LA REGINA DELLE RAPINE (1ª st., ep. 5)

«Gold Rush» con R. M. Bathe

Gli uomini di Snow Whte tentano

di entrare nel caveau della

Federal Reserve: Val corre contro

il tempo per revenire un collasso

economico. Segue ep. 6 «Judge,

Jury and Executioner».

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 MCDONALD & DODDS (3ª

st., ep. 2) «A Billion Beats» con

Tala Gouveia, James Murray

Un pilota di Formula 1 viene

ucciso durante l’allenamento.

Tutti gli indizi ricadono su uno

dei meccanici. Durante l’indagine

Lauren s’imbatte in una

sua ex fiamma.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 SKIN: LA STORIA DEL NUDO NEI FILM (Usa 2020)

La storia del nudo nei film: i

protagonisti, tra i quali Maria

Schneider, e i cambiamenti

morali e politici, sociologici e

artistici. Ma anche gli effetti del

movimento #METOO e dello

sviluppo della realtà virtuale.

