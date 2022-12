Anticipazioni Uomini e Donne 5-6-7 dicembre 2022: Ultime news di oggi Trono over o Trono classico?

Non mancheranno, però, sviluppi e colpi di scena. Ida Platano tornerà in studio con il fidanzato Alessandro e per una reazione inaspettata di Riccardo Guarnieri, che lascerà lo studio. Le anticipazioni del talk show rivelano che ci sarà anche lei.

Il 5 dicembre 2022 andrà in onda una nuova puntata di 'Uomini e Donne'. A partire dalle 14.45, su Canale 5, andrà in onda il dating show di Maria De Filippi "Uomini e Donne". Gianni Sperti, Tinì Cansino e Tina Cipollari sono i consueti protagonisti della trasmissione. Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera sono i debuttanti di questa stagione.

Ida torna con Alessandro

Nelle anticipazioni statunitensi dal 5 al 7 dicembre 2022, si può ipotizzare che Ida Platano si presenterà in studio qualche settimana dopo aver registrato la sua ultima selezione, poiché ha deciso di avventurarsi in un nuovo percorso con Alessandro Vicinanza. La siciliana potrà raccontare al pubblico di quanto sia stato piacevole finora come fidanzati e informare il pubblico che tutto sta andando bene. Sembra che Ida abbia trovato l’individuo della sua vita con il quale può prevedere un futuro meraviglioso lontano dal talk show di Canale 5.

Riccardo via dallo studio in lacrime

Non mancheranno le sorprese e i colpi di scena: le anticipazioni Uomini e donne del 5-7 dicembre rivelano che ci sarà spazio per la reazione di Riccardo Guarnieri. Nei giorni successivi alla sua decisione finale, Riccardo ha continuato a scrivere a Ida Platano, e la conversazione avverrà in studio. Particolarmente ferita la reazione di Gianni Sperti, che mentre era sul set in lacrime, il cavaliere pugliese ha lasciato lo studio singhiozzando.

Pinuccia finge un malore in studio

Provato da quanto sta accadendo, Riccardo andrà via dalla trasmissione, mentre Ida Platano si concederà un ballo insieme al suo amato Alessandro. Le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne al 7 dicembre rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova accesissima discussione tra Tina e Pinuccia. La dama di Vigevano, al termine dello scontro con la storica opinionista del talk show, fingerà di sentirsi male e inscenerà così un malore. Un episodio che spingerà Maria De Filippi a intervenire, anche se alla fine verrà fuori che la dama del trono over ha solo finto. L’8 e 9 dicembre, invece, il programma non andrà in onda per il ponte dell’Immacolata e al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di film natalizi.

Ida Platano: ”Mi sono risollevata grazie alla psicoterapia , i miei amici e mio figlio”

“Il mio primo amore, Francesco, è stato tra i sedici e i diciassette anni. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, mi sono detta: ‘Quanto è bello’. Avevo dentro di me dei sentimenti, quelle emozioni forti che vengono scatenate dal mondo. Mi ha incontrato nel salone di parrucchiere in cui lavorava la stessa settimana in cui è entrato nell’azienda di famiglia. Mi chiese di andare con lui a Capo d’Orlando, un salone di parrucchieri, dove aveva una sorella che era ancora a capo dell’azienda. Mi invitò ad andare con loro in un locale notturno, ma quella sera non venne. Quando ci siamo rivisti, gli ho detto che lo avevo aspettato invano. Lui si scusò: quella sera venne a prendermi e ci baciammo. La prima volta è stata dopo il matrimonio e non sapevo nulla. Lui disse che era andata “ni”. Ricordo Capo d’Orlando quando mi portò lì per incontrare il suo amore, la sera in cui mi chiese di sposarlo”.

“La tristezza più grande che ho sofferto è stata quando Riccardo mi ha abbandonato senza spiegazioni, e credo che non ci fosse alcun motivo. Mi ci è voluto molto tempo per riprendermi, ed è stato un processo lungo. I miei amici e coloro che mi vogliono bene mi hanno sostenuto nella buona e nella cattiva sorte. Anche mio figlio è stato importante per me. Mi ha ispirato ad andare avanti con la forza quotidiana. Ho la fortuna di avere ricordi sia belli che brutti di questa relazione. Mi ha insegnato che non bisogna essere troppo generosi nelle relazioni, come ho imparato durante questa esperienza. Ma non bisogna essere avari in amore, altrimenti si subirà la stessa sorte che ho vissuto io, perdendo se stessi in una relazione.