Vi ricordiamo chi è Carlotta Proietti figlia del grande Gigi e di Sagitta Alter

La storia di Carlotta Proietti, che incarna l’arte dello spettacolo facendo da padre a sua figlia, si può riassumere così: Sulle orme del padre, così si può riassumere la sua storia. Lei è e fa quello che vuole nella vita.

Di Carlotta Proietti, figlia di Gigi Proietti e Sagitta Alter, abbiamo informazioni, ma cosa sappiamo di lei? È un’artista dedita alla recitazione, e noi scopriremo tutto su di lei. Figlia d’arte di Gigi Proietti e Sagitta Alter, Carlotta Proietti è nata dall’amore tra il leggendario attore e la sua storica compagna. L’attore, scomparso il 2 novembre 2020 (nel giorno del suo 80° compleanno), ha lasciato anche un’altra figlia, Susanna Proietti, come parte di una famiglia straordinaria e unita. La vita di Carlotta Proietti è ricca di dettagli. Oltre alla recitazione, ebbe grande successo anche come cantante e attrice a Roma.

La vita privata di Carlotta Proietti

Non si sa molto della vita privata di Carlotta Proietti, che sembra essere una donna piuttosto riservata quando si tratta di parlare delle sue questioni personali. Solo sui social media non si vede quasi nulla della sua vita dietro il palcoscenico, a parte qualche bella foto di famiglia in cui traspare tutto l’amore della madre Sagitta Alter per il padre Gigi Proietti.

Secondo Vanity Fair, il secondogenito ha descritto gli amati genitori come “riconciliati con la pigrizia di papà” affermando: “Mia madre non si scandalizza più per il suo abbigliamento, ma si arrabbia ancora quando si allaccia la giacca con tre bottoni dalla prima all’ultima asola. La mamma gliela fa sbottonare e litigano sempre per questo. Ma si amano ancora come se fosse la prima volta”. Ha più di 1000 follower su Instagram, dove condivide le foto dei suoi famosi genitori. Carlotta Proietti ha studiato al Dams prima di andare ad allenarsi nell’accademia del padre. Gigi Proietti ha interpretato il ruolo di una donna in Una pallottola nel cuore 2.