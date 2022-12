Argentina contro Francia ai Mondiali: risultati, storia, partite e ricordi verso la finale di Qatar 2022

Argentina e Francia definiranno il Qatar Campione del Mondo 2022 , in una finale che ripeterà uno dei protagonisti del 2018 come la nazionale francese, anche se questa volta la loro rivale non sarà la Croazia, ma la squadra argentina, che ha appena eliminato il Croato in semifinale. È un duello con molta storia tra due squadre con due titoli mondiali , che si sono già viste di recente come in Russia. Argentina e Francia si incroceranno ancora una volta , in un duello dai trascorsi importanti e variegati. In The Sporting News rivediamo la storia tra i due.

Quante volte Argentina vs. La Francia ai Mondiali?

Per quanto riguarda i Mondiali, ci sono stati tre scontri prima del possibile Qatar 2022. L’Argentina ne ha vinti due e la Francia il restante e più recente.

Il primo avvenne in Uruguay 1930 , dove nella prima fase del torneo l’ Argentina vinse 1-0 con un gol di Luis Monti a nove minuti dalla fine.

In Argentina 1978 entrambi si affrontarono nuovamente nella fase a gironi e ancora una volta la vittoria andò all’Albiceleste . Questa volta la vittoria è stata di 2-1 : Daniel Passarella ha segnato l’1-0 su rigore, Michel Platini ha pareggiato a metà del secondo tempo, mentre Leopoldo Jacinto Luque ha siglato il definitivo 2-1 al 73′.

Infine, il precedente più recente ai Mondiali si è verificato negli ottavi di finale di Russia 2018 , con una vittoria francese in una grande partita terminata 4-3 in favore dei Galli . La procedura non avrebbe potuto essere più mutevole: Griezmann ha segnato l’1-0 su rigore; Di María e Mercado ribaltano i conti tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo; Pavard e doppietta di Mbappé firmano il 4-2 in appena 11 minuti, mentre Agüero anima gli uomini di Sampaoli, già nei tempi di recupero. Allo stesso modo, non c’è stato miracolo e l’Argentina ha detto addio alla gara contro il futuro campione della stessa.

Tutte le partite di Argentina vs. La Francia ai Mondiali

mondo Esempio Risultato Uruguay 1930 Fase a gironi Argentina 1-0 Argentina 1978 Fase a gironi Argentina 2-1 Russia 2018 girone di 16 Francia 4-3

Quante volte Argentina vs. Francia? Cronologia completa delle partite

Sommando tutte le competizioni e le amichevoli, Argentina e Francia si sono incontrate 12 volte . La storia segna 6 vittorie per l’Argentina, 3 pareggi e 3 vittorie per la Francia . A parte quella partita citata dal Mondiale 2018, Argentina e Francia si sono affrontate solo altre due volte negli ultimi 35 anni : una vittoria per 1-0 dell’Argentina in un’amichevole del 2007 giocata a Parigi (gol di Javier Saviola) e un 2-0 argentino nel 2009 a Marsiglia, con gol di Jonás Gutiérrez e Lionel Messi. Le altre vittorie francesi arrivarono in un’amichevole nel 1971, vincendo 4-3, e in un’altra partita di esibizione nel 1986, battendo 2-0 gli uomini di Bilardo. Da parte sua, le restanti vittorie dell’Argentina furono 2-0 nel 1971 e 1-0 nel 1974, in entrambi i casi amichevoli.