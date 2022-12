Avete saputo chi è Chantal Sciuto figlia della prima compagna di Franco Frattini

“Il dolore più grande. Io non ho una spiegazione. E nemmeno una vaga idea. Tutto è accaduto in modo fulmineo, sono rimasta basita. In questo, Franco mi ha molto delusa. E’ stato bello, intenso, ma non ha funzionato. Non sono una donna dell’Ottocento, costretta a subire tacendo le sue emozioni. I tempi sono cambiati. Non mi sono mai pentita di aver scelto fin dall’inizio la strada della chiarezza, con quel comunicato che neutralizzava i pettegolezzi. Allo stesso modo, oggi, preferisco parlare. Per tutelare la mia dignità di professionista e di donna”.