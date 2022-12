Branko oroscopo 2023 segno per segno, tutte le previsioni zodiacali

ARIETE

I bimbi Ariete del 2023 saranno i primi a vantare Plutone in Acquario, che caratterizzerà le prossime generazioni. Veri apripista, come vuole lo stesso Segno, che avvia il corteo dello Zodiaco procedendo in prima linea. Che cosa combineranno in futuro? Di sicuro sarà un domani tutto da inventare, ma soprattutto da condividere e da rivoluzionare. Per ora, questi piccini irromperanno sulla scena della vita con un sorriso ampio e ricco di entusiasmo. Vivaci, perfino fortunati (soprattutto i nati nei giorni intorno la metà di aprile), più impulsivi (nati fino al 3 aprile) o più riflessivi (dal 3 aprile in poi). Romantici e affettuosi (Venere in Toro entro l’11 aprile) o più frizzanti e peperini (Venere in Gemelli in seguito). Una vera gioia per il cuore!

TORO

I piccoli Toro accoglieranno la vita con un sorriso e tanto entusiasmo! Bimbi vivaci, un po’ testoni, ma ubbidienti e desiderosi di compiacere i loro genitori. Ottima memoria, ottime capacità di apprendimento, probabilmente bisognerà insegnare loro a non affezionarsi troppo alle idee e a imparare maggiore flessibilità mentale (Mercurio in Toro per tutto il Segno). Per i nati fino al 7 maggio Venere è in Gemelli (maggiore vivacità e ottimo senso artistico), poi passa in Cancro (fantasia e sensibilità), dove c’è Marte (fino al 20). I nati a fine Segno si riveleranno razionalissimi, tenaci e passionali. Affettuosi, romantici, affascinanti, tutti sapranno comunque conquistare l’attenzione con i loro occhioni e quegli irresistibili sorrisi sdentati!

GEMELLI

Benvenuti piccoli Gemelli! Tutti i nati nel 2023 vanteranno un grintoso, coraggioso e forse anche un pizzico vanitoso, Marte in Leone. Bimbi appassionati, vivaci, energici e parecchio sicuri. Farà loro bene praticare sport, ma evitando di stimolare la competitività. Mercurio in Toro renderà più riflessivi e pacati i processi mentali dei bimbi nati fino all’11 giugno; Mercurio in Gemelli invece caratterizzerà con curiosità e loquacità chi arriverà in seguito. Venere in Cancro trasformerà i bebè nati fino al 5 giugno in morbidi orsacchiotti desiderosi di coccole; sempre affettuoso chi arriva dopo ma Venere in Leone accentuerà la passionalità, con un pizzico di possessività in modo particolare per i piccoli che nasceranno tra 5 e 10 giugno.

CANCRO

Belli ma non impossibili! Con Venere in Leone per tutti i piccoli del 2023, il fascino sarà una componente essenziale della loro personalità. Bimbi generosi emotivamente, che crescendo potrebbero rivelarsi molto appassionati poiché, per i nati fino al 10 luglio, anche Marte sarà in Leone, accentuando determinazione, tenacia, sicurezza e autostima. I piccini che arriveranno in seguito invece potrebbero essere altrettanto passionali e determinati, ma più pignoli e prudenti. Modo di comunicare e di pensare? Lo dice Mercurio: analitico, brillante e loquacissimo (Gemelli fino al 27 giugno); ottima memoria, creatività e sensibilità (Cancro fino all’11 luglio); affabile, caloroso e generoso anche nel progettare (Leone). Che bimbi interessanti!

LEONE

Lo sentite questo ruggito? Arrivano i Leoncini del 2023! Davvero ruggenti, maestosi e quasi luminosi come vorrà Venere, per tutte e tre le decadi in Leone. Tutti appassionati, quindi. Le differenze, semmai, dipenderanno dagli aspetti dei singoli temi natali. Intanto, per i bebè nati fino al 28 luglio, anche Mercurio sarà in Leone, mentre per chi arriva in seguito il pianeta sarà in Vergine. Vorrà dire pensiero influenzato dalle emozioni per i primi (congiunzione Mercurio Venere), grande attenzione al dettaglio per gli altri. Per tutti, Marte rimarrà in Vergine: il Marte di chi ama curare, prendersi cura, di chi agisce con calma e discrezione. Una bella combinazione per questi Leoncini, che potranno contare su di un ricco bagaglio di qualità.

VERGINE

Largo ai bimbi della Vergine! Irresistibili, belli e affettuosi i bebè che arriveranno nel 2023. Così racconta Venere, che per tutte e tre le decadi rimarrà piazzata in Leone, il Segno del fascino e del calore emotivo. Una Venere che dona gusto, eleganza e ricercatezza, al di là dell’aspetto esteriore. Anche Mercurio, che descrive i processi mentali, rimarrà fisso per tutti questi piccini, ma nella Vergine: ed ecco quel tocco analitico e razionale che in questo Segno non manca mai. Potrebbero manifestare una bella loquacità, specie i nati di settembre (trigono con Giove). E Marte? in Vergine per i bimbi nati fino al 27 agosto, poi in Bilancia. Tutti prudenti e cauti nell’agire, con un po’ insicurezza per i primi (dissonanza con Nettuno).

BILANCIA

I bebè nati fino al 9 ottobre si riveleranno affettuosi e molto espansivi (Venere in Leone). Gusti e modi più discreti per i piccoli del periodo successivo (Venere in Vergine). Entro il 12 ottobre, vanteranno un equilibrato, razionale e misuratissimo Marte in Bilancia: il senso della giustizia guiderà le loro scelte. Chi arriverà dopo si annuncia un bel combattente, grazie al pieno di grinta, tenacia e passionalità, dono di Marte in Scorpione. Guai a farli arrabbiare: si dimostreranno anche molto vendicativi! Analitici e attenti al dettaglio i bebè nati fino al 5 ottobre (Mercurio in Vergine); socievoli e sereni i nati in seguito e fino al 22 ottobre (in Bilancia). Chi nascerà alla fine della terza decade invece si rivelerà un segugio di misteri! (in Scorpione).

SCORPIONE

Largo ai piccoli grandi guerrieri del 2023! Tutti i nati vanteranno un tenace e combattivo Marte in Scorpione. Il pianeta donerà loro grinta, sensualità, resistenza e potrebbe pure renderli un po’ vendicativi. Meglio come amici, insomma… A smussare le loro emozioni, ci penserà Venere, in Vergine fino all’8 novembre, in Bilancia da qui in poi. Nel primo caso, eleganza e discrezione, nel secondo grande senso estetico, fascino e ottime abilità relazionali. Processi mentali? Lo rivela Mercurio! Nel Segno fino al 10 novembre (saranno Scorpione al Quadrato, anzi, al cubo), in Sagittario per i bebè successivi. L’intuito sarà una caratteristica di entrambi, ma se nel primo caso annunciano una mente investigativa, nel secondo aumentano la lungimiranza.

SAGITTARIO

Che caratterini i nostri piccoli Sagittario del 2023! Molto combattivi i nati fino al 24 novembre, titolari di un super passionale Marte Scorpione. Lungimiranti, dinamici, e quindi con tutta probabilità perennemente in movimento, i bebè che arriveranno in seguito (Marte in Sagittario). Fascino e ricerca di equilibrio nelle relazioni di ogni tipo per i nati fino al 4 dicembre (Venere in Bilancia). Intensità passionale, sentimenti viscerali e tanto magnetismo per i piccoli successivi (Venere in Scorpione). Come penseranno? Tanta lungimiranza e pensiero positivo per i bimbi che arriveranno entro l’1 dicembre (Mercurio in Sagittario); realismo, pragmatismo e molta prudenza al posto dell’ottimismo per i nati successivamente (Mercurio in Capricorno).

CAPRICORNO

I piccoli Capricorno nati a gennaio 2023 vanteranno un dinamicissimo Marte in Gemelli, che li renderà agili ed elastici. Perfetto per alleggerire i bebè nati entro il 3 gennaio (Venere in Capricorno congiunta a Plutone), intensi e forse un po’ possessivi. Gusti originali, con un pizzico di anticonformismo e tanta socievolezza, per i bimbi nati in seguito (Venere in Acquario). Precisi e logici tutti i nati a gennaio (Mercurio in Capricorno). Tutti i bebè che invece nasceranno a dicembre 2023 vanteranno Marte in Sagittario: anche loro super dinamici e sportivi. Utile farli muovere a volontà, ne avranno un gran bisogno. Emotivi e magnetici i piccoli nati fino al 29 dicembre (Venere in Scorpione), più disinvolti i nati in seguito (Venere in Sagittario).

ACQUARIO

Gli Acquario del 2023? Inarrestabili! Con Marte in Gemelli, vanteranno un dinamismo incredibile, grazie al sestile di Giove in Ariete che esalterà grinta, sprint e audacia. Gusti ed emozioni? Lo rivela Venere: in Acquario (vicina a Saturno) per i nati entro il 27 gennaio, dona eleganza particolare e la tendenza al distacco emotivo, a razionalizzare i sentimenti. In Pesci per i bebè nati successivamente, offre un gusto eclettico, sentimenti affettuosi e tanta emotività, più intensa per i nati a fine Segno (aspetti con Urano in Toro, Nettuno in Pesci e Plutone in Capricorno). Pensiero e comunicazione? Ci pensa Mercurio, pragmatico e con i piedi per terra in Capricorno (entro l’11 febbraio), poi in Acquario amplia gli orizzonti e aumenta la socievolezza.

PESCI

Arrivano i Pesci del 2023! Tutti vanteranno un frizzante Marte in Gemelli, che li renderà dinamici e vitali. Tuttavia, i nati di marzo potrebbero mostrare scoraggiamento o irritabilità (aspetti con Nettuno e Sole). Un sorriso e passerà tutto! La dolcezza rimarrà la firma di chi nasce fino al 20 febbraio (Venere in Pesci) mentre per i piccini nati in seguito e fino al 16 marzo, le emozioni saranno un fuoco scoppiettante di passione (Venere in Ariete); solidi e tenaci gli ultimi arrivati (Venere in Toro). Socievoli e razionali i bebè che nasceranno entro il 2 marzo (Mercurio in Acquario): tanto intuito e grande empatia per chi arriva in seguito e fino al 19 marzo (Mercurio in Pesci). Vispi, audaci e innovatori gli ultimi nati (Mercurio in Ariete).