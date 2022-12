Chi è Claudia Arvati? Età, malattia e figlio della corista di Baglioni

Claudia Arvati ha partecipato a The Voice of Italy Senior ed era la corista di Claudio Baglioni. È morta il 27 dicembre 2022 all’età di 62 anni. La corista aveva un figlio e soffriva da tempo di una grave malattia. Lo scorso luglio aveva condiviso sui social una foto mentre si trovava in ospedale per sottoporsi a un’operazione. Non si conoscono molte informazioni sulla sua vita privata, in particolare non si sa se fosse sposata.

Claudia Arvati è nata il 14 novembre 1960 a Mantova e ha trascorso la sua infanzia a Gazoldo degli Ippoliti. Ha iniziato a studiare la musica sin da giovane, prendendo lezioni di canto, chitarra e basso. Ha iniziato a partecipare a diverse serate e concorsi musicali in giro per l’Italia, suonando con gruppi di diverse generi. A 17 anni si è trasferita a Roma e ha ottenuto un posto come chitarrista in un gruppo di sole donne che suonavano cover. È stata poi notata dal fratello di Wess e ha ottenuto un contratto come chitarrista e cantante nei Pandemonium. Claudia Arvati era nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione alla seconda edizione di “The Voice of Italy Senior”, dove arrivò in finale nel team di Gigi d’Alessio. La notizia della sua scomparsa è stata data sui social da Claudio Baglioni, con il quale ha condiviso gran parte della sua carriera artistica: “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”. Anche Giorgia ha espresso il suo cordoglio su Instagram: “Ciao Clà, risuona la tua voce nel silenzio”.