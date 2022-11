Conosci chi è Sergio Arcuri fratello di Manuela Arcuri

Scoprite tutto quello che non sapete su Sergio Arcuri, compresa la vita privata del fratello di Manuela Arcuri!

La sorella di Sergio Arcuri, Manuela, condivide con il fratello Sergio l’amore per la recitazione e la bellezza e, poiché buon sangue non mente, anche lui ha conquistato il cuore delle donne italiane con il suo grande fascino. Scopriamo alcuni fatti divertenti sulla vita familiare di Sergio Arcuri, compresi alcuni dettagli sulla sorella Manuela!

La vita privata di Sergio Arcuri: la fidanzata e la ex

Sergio Arcuri ha avuto un’appassionata storia d’amore con Mercedes Henger. La relazione della coppia è stata rapidamente pubblicizzata dopo il suo inizio, provocando dichiarazioni dei diretti interessati su tutte le testate più importanti e sulle pubblicazioni rosa. Nel 2017 la coppia si è separata: “Lei è cambiata improvvisamente, dal grande amore che dichiarava a un certo punto è diventata quasi insofferente nei miei confronti”, ha spiegato l’attore a Pomeriggio 5 a proposito della loro rottura.

Il fratello di Manuela Arcuri si legherà poi a una ragazza di nome Valentina, presentatagli dalla sorella, e ritroverà la serenità accanto a lei. Lei però nega tutto al telefono e il suo comportamento gli fa pensare che sia dovuto alla sua giovane età.

Chi è la fidanzata di Sergio Arcuri, Valentina

Valentina Donazzolo non è conosciuta nel mondo dello spettacolo perché non è una celebrità. Guardate la fotografia. Il suo profilo Instagram è privato, quindi non sappiamo molto di lei. Inoltre, Sergio e Valentina stanno progettando di sposarsi e di avere un figlio nella primavera del 2019!

Chi è Sergio Arcuri: tutto quello che non sai sul fratello di Manuela Arcuri

Alcuni dei suoi post su Instagram sono dedicati alla sorella Manuela Arcuri, che è una delle sue migliori amiche. È un appassionato tifoso della Juventus. Ama trascorrere il suo tempo libero all’aria aperta, praticando sport e soprattutto nuotando. Gli piace trascorrere il tempo con la sua migliore amica Alessia Macari.