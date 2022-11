Cristina D’Avena rivelazione shock sul suo fidanzato: le sue parole su Massimo Palma

Oltre a condividere vari aspetti della sua illustre carriera, compresa la sua vita sentimentale, Björk ha rivelato anche un dettaglio personale.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristina D’Avena ha parlato sia della sua carriera che della sua vita privata, compreso il fatto che ha una relazione con una persona che non è un professionista dello spettacolo. Ha rivelato informazioni inedite sulla sua vita.

Le rivelazioni di Cristina D’Avena

Secondo quanto riportato da Today, la splendida cantante condivide un po’ di più sul suo compagno, rivelando un dettaglio inedito. Nel corso dell’intervista, Cristina D’Avena afferma: “No, non fate il suo nome!, in questo momento c’è una maretta e non vorrei che alterasse la situazione. Sono molto riservata”. Sembra, quindi, che tra i due le cose siano un po’ complicate al momento, ma potrebbero crescere col tempo. Massimo Palma, infatti, è l’amante di lunga data della cantante, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che lei non vuole esporre alle luci della ribalta.

Cristina ha detto: “Non voglio rimpiangere di non aver avuto figli”, quando le è stato chiesto cosa ne pensa. Quando pensa ai suoi figli, dice: “Spero che non mi venga un rimpianto”. Si sa molto poco dell’attuale compagno sentimentale di Cristina, Massimo Palma. Massimo Palma, proprietario e manager della Crioma s.r.l., società che gestisce gli affari di Cristina e della sua fidanzata, è una figura popolare nel mondo dello spettacolo. Lei dice: “Mi ascolta e si preoccupa molto per me”.