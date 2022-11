Curiosità su chi è Alessia Mancini? Età, marito, figli, malattia, carriera, Instagram

Alessia Mancini è una showgirl e attrice italiana che ha esordito nel programma televisivo “Non è la Rai” per poi salire alla ribalta lavorando come velina a “Striscia la notizia” e come assistente a “Passaparola”. Attualmente è sposata con Flavio Montrucchio, da cui ha avuto due figli. Recentemente le è stato asportato un tumore. “Ho subito un’operazione normale”, ha detto. “Avevo un mioma, un’escrescenza non maligna, che era diventato molto grande e mi faceva male, quindi ho dovuto rimuoverlo”, ha detto. A causa dell’operazione, dovrà stare a riposo per alcuni giorni.

Alessia Mancini è nata il 25 giugno 1978, sotto il segno del Cancro. Ha 43 anni ed è alta 175 cm. Flavio Montrucchio è il suo coniuge dal 2010. La coppia ha due figli, Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015.

Alessia Mancini: carriera

Alessia Mancini è stata attrice, showgirl e conduttrice. Si è fatta conoscere come velina di “Striscia la Notizia” e conduttrice di “Passaparola”. Ha partecipato anche alla serie televisiva “Don Matteo” ed è apparsa in pubblicità per diverse aziende famose. Negli ultimi anni ha partecipato a diversi quiz televisivi, tra cui il programma di TV8 “Don Matteo”.

Alessia Mancini: malattia

Alessia si è recentemente sottoposta a un’operazione; ora è sul divano e racconta ai suoi fan perché è stata in ospedale. Per lei si trattava di un’operazione di routine. Un mioma, un’escrescenza benigna, era cresciuto eccessivamente e le causava dolore, quindi ha dovuto rimuoverlo. Ha dovuto subire un taglio cesareo e poi riposare per qualche giorno. È fondamentale per evitare problemi, perché se non fosse stata operata avrebbe perso l’utero.

Alessia Mancini: Instagram

Alessia Mancini è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta quasi 500mila followers, dove condivide foto e post inerenti alla sua vita professionale e privata.